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ANKARA

Van şehitlerine acı veda: Dik duracağım, oğluma da bakacağım

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotlardan Komiser Yardımcısı Samet Üstüner (27) ile uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin'in (28) cenazeleri, Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Şehit Keskin'in eşinin, "Dik duracağım, oğluma da bakacağım. Gözün arkada kalmasın" diyerek gözyaşlarına boğulması yürekleri dağladı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu, şehit eşini teselli etmeye çalıştı.
Bakan Soylu, şehit eşini teselli etmeye çalıştı.

İnsanlı keşif uçağının Van'da Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet personelinden Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner ve uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin ile şehitlerin aileleri ve yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit
OYNAT 00:00
Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece saat 03.00'de Van'da bulunan Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan insanlı keşif uçağımızda 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 Emniyet mensubumuzun şehit olduğunu açıkladı. İşte kaza yerinden ilk görüntüler

Van şehitlerine acı veda: Dik duracağım, oğluma da bakacağım
FOTOĞRAF 24
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nsanlı keşif uçağının Van'da Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet personelinden Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner ve uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi.
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. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin ile şehitlerin aileleri ve yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.
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Şehit Üstüner'in 1.5 yıllık eşi Elif Üstüner, tören boyunca eşinin fotoğrafına sarıldı.
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Törende gözyaşlarına boğulan anne Ayşe Üstüner'i, polisler sakinleştirdi.
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Şehit Mustafa Keskin'in eşi Büşra Keskin de törene kucağında 10 aylık oğlu Ali ile birlikte katıldı.
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Gözyaşlarına boğulan Büşra Keskin'i, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teselli etmeye çalıştı.
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Şehitlerin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına taşındı.
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Türk bayrağı sarılı tabutları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile birlikte bazı bakanlar taşıdı.
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Cenaze araçları camiden çıkana kadar arkasından yürüyen şehit yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Şehit Mustafa Keskin'in eşi Büşra Keskin, Dik duracağım, oğluma da bakacağım. Gözün arkada kalmasın diyerek gözyaşı döktü. Büşra Keskin, eşini asker selamıyla uğurladı.
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Van şehitlerine acı veda: Dik duracağım, oğluma da bakacağım
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotlardan Komiser Yardımcısı Samet Üstüner (27) ile uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin'in (28) cenazeleri, Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Şehit Keskin'in eşinin, "Dik duracağım, oğluma da bakacağım. Gözün arkada kalmasın" diyerek gözyaşlarına boğulması yürekleri dağladı.

Eşinin fotoğrafına sarıldı


Şehit Üstüner'in 1.5 yıllık eşi Elif Üstüner, tören boyunca eşinin fotoğrafına sarıldı. Törende gözyaşlarına boğulan anne Ayşe Üstüner'i, polisler sakinleştirdi. Şehit Mustafa Keskin'in eşi Büşra Keskin de törene kucağında 10 aylık oğlu Ali ile birlikte katıldı. Gözyaşlarına boğulan Büşra Keskin'i, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teselli etmeye çalıştı.

Van'da keşif uçağımız düştü: Yedi Emniyet mensubumuz şehit oldu
GÜNDEM
Van'da keşif uçağımız düştü: Yedi Emniyet mensubumuz şehit oldu

"Dik duracağım"


Şehitlerin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına taşındı. Türk bayrağı sarılı tabutları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile birlikte bazı bakanlar taşıdı.

  • Cenaze araçları camiden çıkana kadar arkasından yürüyen şehit yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Şehit Mustafa Keskin'in eşi Büşra Keskin, "Dik duracağım, oğluma da bakacağım. Gözün arkada kalmasın" diyerek gözyaşı döktü. Büşra Keskin, eşini asker selamıyla uğurladı.


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