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Van Valisi: Otobüsle taşınan göçmenler yakalandı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, göçmenleri kaçak şekilde taşıyan özel bir firmaya ait otobüsün Patnos’taki arama noktasında durdurulduğunu ve göçmenlerin yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldığını söyledi. Organizatör de gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Van Valisi: Otobüsle taşınan göçmenler yakalandı
Mehmet Emin Bilmez

Özel bir firmaya ait otobüsle, düzensiz göçmenlerin otogar dışından bindirilerek batıdaki şehirlere kaçak taşındığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Olayı doğrulayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, göçmenlerin yakalandığını, haklarında işlem yapıldığını, organizatörün de gözaltında olduğunu duyurdu.

İl Göç Kurulu ve İnsan Ticaretiyle Mücadele toplantısında konuşan Bilmez, olaya ilişkin şunları aktardı:

Bugün sosyal medyada Metro firması otobüsüne düzensiz göçmenlerin alındığına dair bir görüntü paylaşıldı. Doğrudur. Van’dan batıya sefer yapan bir aracın yolda 7 düzensiz göçmeni aldığı tespit edilmesi üzerine Van ve Ağrı güvenlik birimlerinin koordinesinde Patnos’taki arama noktasında araç durduruldu. Durdurulan araçta hem o göçmenler yakalandı hem adli ve idari işlem yapıldı. Organizatör olan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede güvenlik güçlerimiz hem sınır birlikleriyle hem kendi aralarında koordinasyon içerisindedir. Burada da tüm teknoloji imkanlarından da yararlanmaktadır.

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