Van'da kaçak şekilde göçmenleri taşıdığı iddia edilen otobüs firmasına soruşturma

Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den sel felaketiyle ilgili Erdoğan’a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kastamonu, Sinop ve Bartın’da sel nedeniyle hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Aliyev mesajında, "Kendim ve Azerbaycan halkı adına size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına ve bu faciadan dolayı başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin” ifadelerine yer verdi.