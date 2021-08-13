Van'da kaçak şekilde göçmenleri taşıdığı iddia edilen otobüs firmasına soruşturma

Van'da düzensiz göçmen taşıdığı öne sürülen otobüs firması ve görevlileri hakkında resen soruşturma başlatıldı.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir firmaya ait otobüse düzensiz göçmenlerin otogar dışından bindirilerek batıdaki şehirlere kaçak taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında yer almasını ihbar kabul etti.
FİRMA VE GÖREVLİLERE SORUŞTURMA
Başsavcılık, görüntülerde yer alan otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlattı.