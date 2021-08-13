Gündem Vanda kaçak şekilde göçmenleri taşıdığı iddia edilen otobüs firmasına soruşturma
VAN

Van'da kaçak şekilde göçmenleri taşıdığı iddia edilen otobüs firmasına soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir firmaya ait otobüse düzensiz göçmenlerin otogar dışından bindirilerek batıdaki şehirlere kaçak taşındığı iddiasına ilişkin görüntülerin ardından, otobüs firması ve görevlileri hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
Vanda kaçak şekilde göçmenleri taşıdığı iddia edilen otobüs firmasına soruşturma
Fotoğraf: @medyablok

Van'da düzensiz göçmen taşıdığı öne sürülen otobüs firması ve görevlileri hakkında resen soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir firmaya ait otobüse düzensiz göçmenlerin otogar dışından bindirilerek batıdaki şehirlere kaçak taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında yer almasını ihbar kabul etti.

Fotoğraf: @medyablok
Fotoğraf: @medyablok

FİRMA VE GÖREVLİLERE SORUŞTURMA

Başsavcılık, görüntülerde yer alan otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlattı.

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