Van'da eş zamanlı operasyon: 'Nitelikli yağma' suçunu işleyen 4 şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında tespit edilen 4 ikamet ve bir işyerinde yapılan aramada, 658 fişek, 89 av tüfeği kartuşu, 50 kurusıkı tabanca fişeği, 8 şarjör, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 3 tüfek, 2 tabanca, 2 tüfek şarjörü, kurusıkı tabanca, muşta, teleskopik jop, boş senet ele geçirildi.