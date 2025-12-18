Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van'da kardan kapanan 90 yerleşim yerinden 78'inin yolu ulaşıma açıldı

Van'da kardan kapanan 90 yerleşim yerinden 78'inin yolu ulaşıma açıldı

12:2418/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Ulaşıma kapanan 90 yerleşim yerinden 78’inin yolu yeniden açılırken, 12 mahalle ve mezra yolunda çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Ulaşıma kapanan 90 yerleşim yerinden 78’inin yolu yeniden açılırken, 12 mahalle ve mezra yolunda çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 90 yerleşim yerinden 78’inin yolu yeniden açarken, 2 mahalle ve 10 mezrada ise çalışmalar sürüyor.

Kentte önceki gün etkili olan kar yağışının ardından Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, mahalle yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler, özellikle kırsal bölgelerde kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcadı. Bu kapsamda Gevaş ilçesine bağlı Daldere ve İnköy grup mahalle yollarında kar temizleme çalışmaları yapan ekipler, aynı zamanda yol genişletme çalışmaları da yapıldı. Ulaşıma kapanan 90 yerleşim yerinden 78’inin yolu yeniden açılırken, 12 mahalle ve mezra yolunda çalışmaların devam ettiği bildirildi. Belediye ekipleri, kar ve tipinin etkili olduğu zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



#Van
#karla mücadele
#ulaşım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1000 personel alınacak! SGK personel alımı başvurusu ne zaman, takvim açıklandı mı ve nereden yapılacak?