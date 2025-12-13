Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Van'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

00:4713/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Vatandaşlar, evlerinin önünde biriken karı temizledi.
Vatandaşlar, evlerinin önünde biriken karı temizledi.

Van'da akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Van'ın yüksek kesimlerinde ve Başkale ilçesinde kar etkili oldu.

Kentte dünden bu yana etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Başkale ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

Görüş mesafesinin düştüğü ilçede vatandaşlar, evlerinin önünde biriken karı temizledi.



#Başkale
#kar yağışı
#van
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 2026 yılbaşı resmi tatil takvimi