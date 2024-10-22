Vatansız öldü ibretliktir

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüyle konuşmasına başlayan Çelik, şunları kaydetti: “İslam'a, insanlığa, milletimize ihanet etmiş haindi. Bugün vatansız olarak hayatını kaybetti. Yaptığı kötülükler böyle bir şahsın ismini Netanyahu ile yan yana yazdırmıştır. Gülen, ihanet şebekesi ile, hizmet ettiği odaklar ile büyük bir ihanet ve cinayet yaptı. Bütün ihanet ve cinayetleri ile bu dünyayı terk etti. Bütün fiziki unsurları ile kararlılıkla mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bu zihniyet ile de aynı güçle mücadele edeceğiz. 15 Temmuz sonrası kimler tarafından himaye edildiklerini de gördük. Milli değerleri istismar eden kötülük abidesinin hayatı bu şekilde son bulmuş oldu.”





ESAS SORUN SİLAH VERENLER

Çelik, Filistin ve Lübnan’da yaşanan İsrail soykırımının da MKYK’nın gündeminde olduğunu belirterek, “Sinvar'ın şehadeti ile Netanyahu hükümetinin katliamların devam ettiği görülüyor. Lübnan'ı da Gazze'ye benzetme çabaları da devam ediyor. Esas problem bunlara destek veren ve silah temin edenlerdi. Alman dışişleri bakanı talihsiz açıklamalar yaptı. BM adına yapılan açıklamada yeni bir saldırıdan bahsediliyor. Netanyahu insanlığa ait her şeyi hedef almaya devam ediyor. Buna silahla destek verenler eninde sonunda bunun altında kalacaklar. Eninde sonunda bu soykırım şebekesi insanlık mahkemesinde yargılanıp hak ettikleri cezayı alacaklar” diye konuştu.





BENZERLERİ VARSA ONLAR DA ÇÖKERTİLECEK

Yenidoğan Çetesi'yle ilgili tüm gelişmelerin ele alındığını vurgulayan Çelik, şu bilgileri verdi: “Yenidoğan bebekleri öldüren şebekeye dönük her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Bakanlıklarımız koordinasyon içinde. Bu çetenin ve varsa benzerlerinin tamamen çökertilmesi için güçlü çalışma sürdürülüyor. Bu şekilde çetenin tümüyle kazıyacağımızı ve en ağır cezayı almaları için gayret göstereceğiz. Yenidoğan bebekleri öldürenlerin diyaloglarında ortaya çıkan vahşet hepimizin hayatında nadir rastladığı vahşet örneği. Burada bu işlerin içine bulaşan var mıdır, iddialar doğru mudur hepsi araştırılacak. Hastaneler kapatılır yarın bir gün başka isimle açar şeklinde şüpheler var, bunlara izin vermeyeceğiz. Bir yandan pandemi zamanında ve diğer zamanlarda büyük fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanları töhmet altında bırakmaktan da kaçınmak gerekir. Konuları ciddiye alıyoruz.”





Hakan Fidan

Mücadelemizi rehavete uğratmayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile Ankara'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüne ilişkin konuştu. Fidan, terörle mücadelede kararlılığın devam edeceğini belirterek, "Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür" ifadesini kullandı. Bu ölüm haberinin kendilerini hiçbir zaman rehavete, gevşemeye itmeyeceğini söyleyen Fidan, "Bu örgüt, milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış, bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletlerine, kutsal değerlerine ihanet eden bir makinaya dönüştürmüştür" dedi.





FETÖ’CÜLERE ‘DÖNÜN’ ÇAĞRISI

Bakan Fidan, bu insanların yurt dışında istihbarat servislerinin elinde büyük bir zillet içinde kendi ülkelerine, milletlerine ve değerlerine karşı bir silah olarak kullanıldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Bu ölüm vesilesiyle artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım ve kendilerini gittikleri ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye, devletlerinin, milletlerinin aleyhine çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil. Bu yolun sonu iyi bir son değil. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecekler. Artık yol yakınken dönmeyi bilsinler."





TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

Hapislerde çürüsün isterdik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aydın Ticaret Odası'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "Türkiye'ye ağır bedeller ödettirmiş, manevi ve maddi bakımdan bu milletin geniş kitlelerini yıllarca sömürmüş, devletin içerisine zehirli bir sarmaşık gibi sararak sirayet etmiş ve en son 15 Temmuz darbe teşebbüsünde 252 masum vatandaşımızın şehadetine vesile olan bir kalkışmayla devleti yabancılara teslim etmek için harekete geçmiş olan, kirli bir örgütün kirli sözde liderinin bugün öldüğü haberini aldık" dedi.





SONSUZ BİR AZAP İÇİNDE OLACAK

FETÖ elebaşının, kendisini maşa gibi bu millete karşı kullanan ellere teslim olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu: "İsterdim ki bu memlekete gelsin, getirilsin. Defalarca dosyası verilmesine rağmen, kendisini koruyanlar, kollayanlar, bir istihbarat örgütü gibi kullananlar tabii ki böyle bir maşayı vermek istemediler ve orada gitti. İsterdik ki buraya gelsin ve yaptıklarının hesabını Türk yargı sistemi önünde, adalet önünde versin, ömür boyu hapislerde çürüsün ama bu dünyada belki adaletten kaçtı, inanıyoruz ki öte tarafta bu kadar ağır suçları karşısında ilahi adaletten kaçması mümkün değildir. Öbür tarafta sonsuza kadar azap içerisinde olacaktır ve yaptıklarından duyacağı pişmanlıkların hiçbirisinin de bir faydası olmayacaktır."

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici,

Artık onun için azap vakti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Samsun İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Destici, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin şunları kaydetti: "Artık onun için azap vakti. Devletimize, dinimize, ülkemize, milletimize yaptığı kötülüklerin bedelini ödeme vakti. Tabii onun ölümü FETÖ'yle mücadeleyi rehavete düşürmemelidir, aksatmamalıdır. Yani öldü, bu iş bitti düşüncesine kapılmamak gerekiyor. Mücadelenin daha kapsamlı bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Çünkü burada on binlerce insanımız, bu milletin evladı üstelik dindar ailelerin zeki çocukları ortaokul yıllarından itibaren kandırılarak devşirildi ve bu ihanet çetesinin birer mensubu haline getirildi. Dolayısıyla da Türkiye'nin bu anlamda kaybı büyük oldu. Fetullah Gülen öldü, teröristbaşı öldü diye bir rehavete düşülmemesi gerekiyor. Özellikle bu mücadeleyi yürüten istihbarat örgütümüz, emniyet teşkilatımız, hukuk teşkilatımız yani bütün kurumlarımız ve insanlarımızda da böyle bir rahatlama olmaması lazım. Çünkü neticede bu tür yapıları yöneten elbette başlarında her zaman birisi vardır."





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Kalıntıları da temizlenecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin paylaşım yaptı. FETÖ elebaşının ölümünün, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığı hiçbir şekilde akamete uğratmayacağını vurgulayan Tunç, "Aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir." ifadesini kullandı. FETÖ mensuplarının her birinin Türk adaleti önünde mutlaka hesap vereceğini belirten Tunç, şunları kaydetti: "Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir. FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir."























