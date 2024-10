Vatansız öldü ibretliktir

Çelik, Filistin ve Lübnan’da yaşanan İsrail soykırımının da MKYK’nın gündeminde olduğunu belirterek, “Sinvar'ın şehadeti ile Netanyahu hükümetinin katliamların devam ettiği görülüyor. Lübnan'ı da Gazze'ye benzetme çabaları da devam ediyor. Esas problem bunlara destek veren ve silah temin edenlerdi. Alman dışişleri bakanı talihsiz açıklamalar yaptı. BM adına yapılan açıklamada yeni bir saldırıdan bahsediliyor. Netanyahu insanlığa ait her şeyi hedef almaya devam ediyor. Buna silahla destek verenler eninde sonunda bunun altında kalacaklar. Eninde sonunda bu soykırım şebekesi insanlık mahkemesinde yargılanıp hak ettikleri cezayı alacaklar” diye konuştu.

Yenidoğan Çetesi'yle ilgili tüm gelişmelerin ele alındığını vurgulayan Çelik, şu bilgileri verdi: “Yenidoğan bebekleri öldüren şebekeye dönük her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Bakanlıklarımız koordinasyon içinde. Bu çetenin ve varsa benzerlerinin tamamen çökertilmesi için güçlü çalışma sürdürülüyor. Bu şekilde çetenin tümüyle kazıyacağımızı ve en ağır cezayı almaları için gayret göstereceğiz. Yenidoğan bebekleri öldürenlerin diyaloglarında ortaya çıkan vahşet hepimizin hayatında nadir rastladığı vahşet örneği. Burada bu işlerin içine bulaşan var mıdır, iddialar doğru mudur hepsi araştırılacak. Hastaneler kapatılır yarın bir gün başka isimle açar şeklinde şüpheler var, bunlara izin vermeyeceğiz. Bir yandan pandemi zamanında ve diğer zamanlarda büyük fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanları töhmet altında bırakmaktan da kaçınmak gerekir. Konuları ciddiye alıyoruz.”

Bakan Fidan, bu insanların yurt dışında istihbarat servislerinin elinde büyük bir zillet içinde kendi ülkelerine, milletlerine ve değerlerine karşı bir silah olarak kullanıldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Bu ölüm vesilesiyle artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım ve kendilerini gittikleri ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye, devletlerinin, milletlerinin aleyhine çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil. Bu yolun sonu iyi bir son değil. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecekler. Artık yol yakınken dönmeyi bilsinler."

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Samsun İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Destici, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin şunları kaydetti: "Artık onun için azap vakti. Devletimize, dinimize, ülkemize, milletimize yaptığı kötülüklerin bedelini ödeme vakti. Tabii onun ölümü FETÖ'yle mücadeleyi rehavete düşürmemelidir, aksatmamalıdır. Yani öldü, bu iş bitti düşüncesine kapılmamak gerekiyor. Mücadelenin daha kapsamlı bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Çünkü burada on binlerce insanımız, bu milletin evladı üstelik dindar ailelerin zeki çocukları ortaokul yıllarından itibaren kandırılarak devşirildi ve bu ihanet çetesinin birer mensubu haline getirildi. Dolayısıyla da Türkiye'nin bu anlamda kaybı büyük oldu. Fetullah Gülen öldü, teröristbaşı öldü diye bir rehavete düşülmemesi gerekiyor. Özellikle bu mücadeleyi yürüten istihbarat örgütümüz, emniyet teşkilatımız, hukuk teşkilatımız yani bütün kurumlarımız ve insanlarımızda da böyle bir rahatlama olmaması lazım. Çünkü neticede bu tür yapıları yöneten elbette başlarında her zaman birisi vardır."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin paylaşım yaptı. FETÖ elebaşının ölümünün, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığı hiçbir şekilde akamete uğratmayacağını vurgulayan Tunç, "Aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir." ifadesini kullandı. FETÖ mensuplarının her birinin Türk adaleti önünde mutlaka hesap vereceğini belirten Tunç, şunları kaydetti: "Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir. FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir."