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Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı

Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı

14:383/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ahmet Can Ağbaba'nın hesabında yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para tespit edildi" açıklamasında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba’nın gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelinin hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildiği öğrenildi.

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