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Veliaht Taşdelen mi

Ankara kulislerine göre istifa baskısına maruz kalan Kılıçdaroğlu, ayrılma durumunda genel başkanlığı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e bırakacak. Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmelerinde Taşdelen’in de olduğu belirtiliyor. Taşdelen ilçe kurultaylarında muhalifleri Kılıçdaroğlu lehine ikna eden isim olarak da biliniyor.

Nur Banu Aras
04:00 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu, Alper Taşdelen.

Kemal Kılıçdaroğlu, Alper Taşdelen.

CHP’de seçim hezimetinden sonra başlayan değişim tartışma-larında Genel Başkanlık için bir isim daha öne çıktı. Girdiği 12 seçimde de bozguna uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen istifa çağrılarına kulak tıkıyor. Gemiyi limana yanaştıracağını savunan Kılıçdaroğlu’na karşı ilk bayrak açan isim İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuştu. İmamoğlu öncülüğünde yapılan Zoom toplantılarının ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel de adaylık için adı geçen isimlerden oldu. CHP’li Murat Karayalçın’ın ismi de “abi formülü” olarak CHP’yi olağanüstü kurultaya götürmek için kulislerde konuşuldu.

YANINDAN AYIRMIYOR

Son günlerde bu isimlerin dışında kulislerde yeni bir isim daha dillendiriliyor. Kılıçdaroğlu’nun koltuğundan ayrılması halinde, CHP liderliğini Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e bırakacağı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun özel görüşmelerinde Taşdelen’in de bulunması dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu’nun İBB Başkanı İmamoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile protokole vardığı toplantıda da Taşdelen’in yer aldığı belirtiliyor.

Taşdelen, CHP’de devam eden ilçe kurultaylarında da Kılıçdaroğlu’nu destekliyor. Ankara’da delege üzerinde etkinlik kurabilen Taşdelen’in, parti içindeki muhalifleri Kılıçdaroğlu lehine ikna ettiği biliniyor.

EDREMİT KONGRESİ KARIŞTI: Bu kafayla iktidar zor

CHP’de seçim yenilgisinden sonra başlayan kriz, yerel yönetimlerde de etkili oluyor. Partinin ilçe kongreleri büyük tartışmalara sahne oluyor. Gebze, Karabağlar ve Çiğli’deki kongrelerde çıkan arbedenin ardından, Edremit ilçe kongresinde de kavga çıktı. CHP delegeleri sandıkları kırdı. Bir partili “Bu parti bu kafayla hiçbir zaman iktidar olamaz” diye yönetime tepki gösterdi.


CHP ve HDP'nin 'Kürtçe e-Reçetem' algılarına Bakan Koca'dan yanıt: Beş dil turistler için eklendi
CHP ve HDP'nin 'Kürtçe e-Reçetem' algılarına Bakan Koca'dan yanıt: Beş dil turistler için eklendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem'e eklenen yabancı dillere ve Kürtçe'nin bu diller arasında neden yer almadığına dair CHP ve HDP'nin algı operasyonlarına ilişkin paylaşım yaptı. "Kendi vatandaşlarımız için bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir." diyen Bakan Koca, "e-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur" dedi. Sözlerinin devamında CHP ve HDP'yi isim vermeden hedef alan Bakan Koca, "Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir" ifadelerini kullandı.


#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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