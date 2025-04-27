YADES programı ile 153 bin 98 yaşlıya destek sağlandı

"YADES kapsamında, hizmete ihtiyaç duyan yaşlılarımıza yaşadıkları mekanlarda evde bakıma destek, psikososyal destek, kültürel faaliyet, manevi destek ve çeşitli gönüllülük faaliyeti hizmetleri sunuyoruz. Yaşlıların yaşamlarını kendi evlerinde, ailelerinin yanında sürdürebilmeleri için belediyelerin evde bakıma destek ve gündüzlü bakım hizmetlerini desteklemek için hazırladıkları projeleri destekleyen YADES programı ile bugüne kadar toplam 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağladık. 28 ilimizde 91 farklı proje ile 101 bin 591 hanede 153 bin 98 yaşlımıza ulaştık. YADES'i ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında yeni projelere destek vermeyi sürdüreceğiz."