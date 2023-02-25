Yakınlarını defnedip zemin etüdüne çıktı: Hatay'da ilk sondaj Hassa'ya

Hatay’da yeni konutlar için düğmeye basıldı. İskenderun’da 4, Hassa’da ise belirlenen 1 bölgede sondaj çalışması yapılırken, Hatay’daki çalışmalar için 6 sondaj makinesi bölgeye gönderildi. Yer belirlemelerin ardından makinelerin çalışmaya başlayacak. Öte yandan sondajla birlikte topraktan alınan zemin örnekleri laboratuvar ortamında incelendikten sonra zeminin inşaata uygun olup olmadığı ortaya konacak. Daha sonra ise TOKİ ekipleri, hızla konutların yükselmesi için çalışacak.

380 DAİRE YAPILACAK

Yeni Şafak ekibi, Hassa’da yapılan sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. Konutlar, sondaj alanı 7000 metrekare, toplam kullanım alanı 10 bin metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Proje tamamlandığında 20 daireden oluşan 19 blok bölgede yükselecek. 380 dairenin vatandaşlara teslim edileceği projede, cami, ticari alan ve park yer alacak.

HASSA’DA SONDAJ BAŞLADI

Hassa’daki sondaj çalışmasında görevli Jeoloji Mühendisi Hüseyin Sevim, zeminde sondaj çalışması için önceki gün çalışmaya başladıklarını belirtti. Uygun temel ve doğru statik hesaplanma yapıldıktan sonra inşa edilen hiçbir bina kolay kolay yıkılmaz. Şu ana kadar aldığımız karot örneklerine göre zemin sağlam görünüyor ama nihai sonuç elbette laboratuvar ortamında yapılacak incelemeyle netleşecek. O yüzden aldığımız karot örneklerini hızlı biçimde test edeceğiz” diye konuştu.

ZEMİN İNŞAATA UYGUN MU?

Sevim sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk etapta 1.5 metrede bir standart test yapılıyor, her 15 santimde bir ise darbe yapılarak toprağa iniliyor. Oradan numune alınıyor, aynı zamanda 3’er metre arayla aldığımız tüm örnekleri sandıklara diziyoruz. En son 20 metre derinlikten örnek alınarak sondaj işlemi tamamlanıyor. Hassa’da her blok için 3 sondaj işlemi yapılacak. Sondajın ardından örnekler laboratuvarda çeşitli testlere tabi tutularak, 'zemin inşaata uygun mu veya yükü kaldırabilir mi?' gibi sorulara da yanıt bulunmuş olacak.”

Yakınlarını defnedip zemin etüdüne çıktı

Depremde 5 akrabasını kaybeden, bir yakınına ise aradan günler geçmesine rağmen ulaşamayan Jeoloji Mühendisi Hüseyin Sevim, yakınlarını defnettikten sonra zemin etüdü çalışmalarına başladıklarını söyledi. Sevim, “Depremden hem ben hem de ailem çok etkilendik. Artık göçebe bir hayat yaşıyoruz, çadırda 25 kişi bir arada kalıyoruz. Ne rahat bir şekilde uyuyoruz, ne de rahat biçimde dinleniyoruz. Çok farklı bir ruh hali içindeyiz. Şu an evimize giremiyoruz, kayınvalidemin adına çıkan bir çadır var, biz eşimle birlikte 9 kişiyle aynı çadırda kalıyoruz” dedi.



