Yalova'da bir personel gemide yüksekten düşerek yaralanmıştı: Tahliye edildi

21:5323/05/2026, Cumartesi
AA
Yalova Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda olayla ilgili adli tahkikatın TCSG-17 Komutanlığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.
Marmara Denizi’nin Yalova açıklarında kuru yük gemisinde yüksekten düşerek yaralanan gemi personeli, Sahil Güvenlik ve UMKE ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi. Kalça ve belinde kırıklar olduğu belirlenen Suriye uyruklu personel, Yalova Setur Marina’ya getirildikten sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında kuru yük gemisinde yüksekten düşen personel, ekiplerin müdahalesiyle tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Tele Sağlık Merkezi tarafından, Yalova'nın Esenköy beldesi açıklarında bulunan Barbados bayraklı kuru yük gemisi "DSM Everton"da usta gemici olarak görev yapan Suriye uyruklu I.A'nın yüksekten düşerek yaralandığı ve tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

İhbar üzerine görevlendirilen TCSG-17 botu, Yalova UMKE ekipleriyle geminin bulunduğu bölgeye hareket etti. Ekipler, yaralıyı güvenli şekilde Sahil Güvenlik botuna alarak, Yalova Setur Marina'ya getirdi.

Bilinci açık olduğu öğrenilen yaralı, hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kalça ve belinde kırıklar bulunduğu belirlenen personelin ameliyata alındığı öğrenildi.

Yalova Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda olayla ilgili adli tahkikatın TCSG-17 Komutanlığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.


