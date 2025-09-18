Yeni Şafak
Yanan evdeki çocuklarını kurtarmak için canını hiçe saydı

17:0818/09/2025, Perşembe
IHA
Denizli'de evlerinde çıkan yangından çocuklarını kurtarmak isteyen kadın yaralandı
Denizli’de evlerinde çıkan yangından çocuklarını kurtarmak isteyen kadın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi 2332 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kasım A.’ya ait 4 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Fatma K., 2 çocuğunu yanan evden kurtarmak için canını hiçe saydı. 2 çocuğunu alevlerin arasından kurtaran Fatma K.’nın vücudunun farklı yerlerinde yanıklar oluştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, sağlık ekipleri ise yaralı anneye müdahalede bulundu.

Yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan Fatma K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.





