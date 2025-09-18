Yanan evdeki çocuklarını kurtarmak için canını hiçe saydı

Yangın, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi 2332 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kasım A.’ya ait 4 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Fatma K., 2 çocuğunu yanan evden kurtarmak için canını hiçe saydı. 2 çocuğunu alevlerin arasından kurtaran Fatma K.’nın vücudunun farklı yerlerinde yanıklar oluştu.