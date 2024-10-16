Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM gündemine gelecek

Yargı paketi ile ilgili merak edilen konular arasında 9. yargı paketi maddeleri ve yeni yargı paketi içeriği yer almaktadır. Paket, çeşitli yasal düzenlemeler ve değişiklikleri içerir. Vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri ise 9. yargı paketinde ceza indirimi var mı? şeklinde. Bu yeni düzenlemelerle beraberlik adalet sistemi esaslı üretimin yapılması hedefleniyor. Peki 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?