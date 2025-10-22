Yeni Şafak
Yassıada çetesi kurma itirafı

04:0022/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Özgür Özel, Ümit Dikbayır.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü grup toplantısında yine yargıyı hedef aldı.

Yolsuzluk nedeniyle tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddianamenin hazırlanmamasını eleştiren Özel, 7 CHP’li belediye başkanının isminin yer aldığı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ne yönelik iddianameyi değerlendirirken tehditler savurdu. Dosyada 16 kez "delil" denildiğini ancak 496 kez alınan ifadelere atıf yapıldığını savunan Özel, “Gelecekte de yargılanmayacağız, sizi yargılayacağız” dedi. Özel'in açıklamalarına AK Parti’den jet yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Özgür Özel, bu sözleriyle bugün yeni bir Yassıada çetesi kurmak istediğini ilan etmiş oldu. Millete kötülük yapma organizasyonunun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece. Özel, Yüce Meclis'in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha ‘CHP yargı düzeni’ kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir siyasi itiraf bu. Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en karanlık işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum.”



#CHP
#Siyaset
#Özgür Özel
