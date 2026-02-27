Yatalak annesine yemek hazırlarken hayatını kaybetti

Olay, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatalak annesine bakan 63 yaşındaki Gül Dağ, mutfakta yemek hazırladığı sırada yere yığıldı. Talihsiz kadın düştüğü yerden bir daha kalkamadı. Hasta annesinin yardım çığlığı üzerine komşular olay yerine geldi.