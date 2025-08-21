Yeni Şafak
Yavaş tek başına kaldı

Yavaş tek başına kaldı

04:0021/08/2025, Perşembe
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, CHP’deki bütün kliklerle arasının açılmasıyla birlikte siyasi açıdan yalnız kaldığı belirtiliyor. Partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yakınlığıyla bilinen Yavaş, Kılıçdaroğlu ile yaptığı tartışmalı kurultay görüşmesinin ardından ipleri kopardı. Kılıçdaroğlu ile bağlarının kopmasının ardından Yavaş, Genel Merkez’le de aynı frekansta hareket edemedi.


KILIÇDAROĞLU İLE İPLER KOPTU

Yavaş ile Kılıçdaroğlu’nun arasının bozulmasında en büyük etkenin, CHP’deki şaibeli kurultay ve yolsuzluk operasyon sürecinin ikili arasında doğru yorumlanmadığı düşüncesinin yattığı öğrenildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Engin Özkoç ile birlikte Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Yavaş’ın, yaklaşan ‘mutlak butlan’ kararına karşı net bir duruş sergilemesi için Kılıçdaroğlu’ndan kamuoyuna açık mesaj vermesini istediği iddia edildi. Bu görüşmeden sonra ikilinin arasına soğukluk girdi ve bir daha temas kurulmadı. Yavaş, yakın çevresine Kılıçdaroğlu’na vefa borcu olduğunu dile getirse de siyasi ayrışmalar, ilişkiyi kopma noktasına getirdi.


#politika
#CHP
#Mansur Yavaş
