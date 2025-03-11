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Yavaş'tan İmamoğlu ve Özel'e bir rest daha: Henüz harekete geçmedik

Yavaş'tan İmamoğlu ve Özel'e bir rest daha: Henüz harekete geçmedik

11:1711/03/2025, Salı
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Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı, ön seçim kararı ve Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasına başlamasıyla tekrar gündeme geldi. Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Özgür Özel’in planlarına karşı çıkarak, "Günü belli olmayan seçim için henüz harekete geçmedik" diyerek, gerekirse fikirlerini tüm Türkiye ile paylaşacaklarını belirtti.

CHP'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı rekabeti giderek daha da kızışıyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki siyasi çekişme ve gerilim, kamuoyunun gündeminde daha fazla yer buluyor.


Mansur Yavaş, 'ön seçim' kararı ile başlayan sürecin adeta dayatıldığını vurgularken, İmamoğlu ve Özel ise aldıkları kararlarından geri adım atmayacaklarını sıkça dile getiriyor.


Ekrem İmamoğlu’nun ön seçim için kampanyasını başlatmasının ardından Mansur Yavaş’tan gelen yeni açıklamalar dikkat çekti. Yavaş, Özel ve İmamoğlu'na sert bir rest çekerek, önemli ifadeler kullandı.



"Fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız"


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.


Yavaş, Beypazarı Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, siyasi tartışmaların dışında kalmayı tercih ettiğini kaydetti ve şunları söyledi:


"Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5 veya 3 yıl, belki daha fazla var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz.

Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Önceliğimiz Ankara, önceliğimiz Ankara'da yaşayan insanların refahı."





#Mansur Yavaş
#Ekrem İmamoğlu
#CHP

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