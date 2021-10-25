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TOKAT

Yayla cinayetinden yasak aşk çıktı: Aynı aileden 5 kişi tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yayla evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan İbrahim Altay'ın, yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili aynı aileden 5 kişi tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Yayla cinayetinden yasak aşk çıktı: Aynı aileden 5 kişi tutuklandı
Tutuklular, Çamlıbel Kapalı Cezaevine sevk edildi.

Olay, 20 Ekim'de Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesi Büyük Yaylası'nda yaşandı. Evli ve 4 çocuk babası İbrahim Altay, sabah beldeden çıkıp yayladaki evine gitti. Akşam saatlerinde vatandaşlar, yaylada bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İbrahim Altay (70).
DHA
İbrahim Altay (70).
  • Jandarma dedektifleri JASAT ve istihbaratçıların da içinde bulunduğu 85 kişilik bir ekip kuruldu. İlk etapta tespit edilen 5 şüpheli Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınarak 4 gün boyunca sorgulandı.

Yapılan detaylı araştırma ve sorgulamalar sonucu İbrahim Altay'ın yasak aşk yaşadığı Ayşe Kandemir'in (46) kocası Şenel Kandemir (56) tarafından yayladaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Şenel Kandemir ile birlikte cinayete yardım ettikleri tespit edilen eşi Ayşe, çocukları Derya (22), Emrullah (19) ile Ömer Kandemir (32) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel Kapalı Cezaevine gönderildi.

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