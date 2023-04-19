‘Yedili maşa’nın stepnesi Kandil ve FETÖ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Sandıktan ümitleri kesilince stepnelerine sarılıyorlar. Yedili maşanın stepleri Kandil ve FETÖ’dür. Terörün matruşkası oldular” dedi. Ankara’dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, Sincan’da düzenlenen iftar programına katıldı. 7’li Masa için “Yedili maşa” tanımlamasında bulunan Oktay, şunları söyledi: “Dışarıdan her gün destek açıklamaları geliyor. Çünkü yedili maşanın stepnelerinden birisi kandildir. Birisi Pensilvanya’dır. Diğeri onların da ipini elinde tutan ağababalarıdır. ‘Neden PKK’nın adını anmıyorsunuz’ dediklerinde yedili maşa başı şunu söylüyor; ‘Biz terörün reklamını yapmayız.’ Yok ya siz terörle kol kolasınız.”