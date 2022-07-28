​Yeni Şafak Tercih Rehberi: Bölüm seçimleri için iş imkanı önemli bir kriter

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bu sene farklı üniversiteler tarafından açılacak bölümlere öğrenci kabul edilecek.

Açık deniz servisleri ön lisans programları

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çay Cuma Meslek Yüksekokulu'nda Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığının bir alt şirketi olan TP-OTC, YÖK işbirliği ile ilk kes 2022-2023 eğitim öğretim yılında açık deniz servisleri ön lisan programlarına TYT puanı ile öğrenci alınacak. ''Açık Deniz Sondaj Teknolojileri'' ve ''Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi'' olmak üzere iki farklı bölümde başlanacak eğitimlere 30'ar öğrenci yerleştirilecek. İngilizce hazırlığın zorunlu olacağı ön lisans programında, eğitim dili yüzde 30 İngilizce olacak ve toplam eğitim süresi üç yılda tamamlanacak.

Uluslararası meslek

Sakarya Gaz Sahası kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacının açılan programlar aracılığıyla karşılanması planlanıyor. Programlardan mezun olacak öğrencilerin uluslararası arenada söz sahibi bir meslek, teorik ve pratik bir donanımla mezun olması hedefleniyor. Öğrenciler TP-OTC yönetimindeki sondaj programlarında, kıyı lojistik merkezlerinde Sakarya Gaz Sahası Projesinde staj yapacak. Ön Lisans tamamlayan öğrenciler, TP-OTC işe alım koşullarını sağlaması halinde işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilecek.

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İlk 500'deki tek Türk üniversitesi

Türkiye'nin en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi; eğitim ve öğretim araştırma faaliyetlerini yenilikçi fikirler ışında girişimci bir vizyonlar sürdürerek topluma hizmet ediyor. Bir araştırma üniversitesi olarak yayın, atıf, ulusal ve uluslararası patent alanlarında, dünya sıralamasında her zaman saygın bir yer edinen üniversite, sahip olduğu köklü birikiminin ''Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü'' sloganıyla geleceğe taşıyor.

Öğrencilere maddi destek: Kısmı zamanlı çalışma programı

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin eğitim bilgi ve becerilerine katkı sağlamanın yanı sıra ekonomilerini de desteklemeyi hedefliyor. Öğrenciler 10 farklı yerleşkede yer alan fakülte, yükse okul, meslek yüksekokul, enstitü, bölüm, merkez, müdürlük gibi 85 farklı birimde çalışma imkanı bulmaktadır.

Çift dilli eğitim

Boğaziçi Üniversitesine yerleşecek öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini bulunmaması halinde bir yıl boyunca İngilizce Hazırlık Okulunda yabancı dil eğitimi almalarının zorunlu olduğu programda dersler güçlü akademik kadrosuyla çift dilli olarak yapılıyor. Türkiye'de hukuk fakülteleri arasında en yüksek oranda İngilizce eğitim diline sahip olacak Fakülte de tüm seçmeli dersler İngilizce yapılacak.

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YÖK, Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı başlatacak

YÖK, genç bilim insanlarının uluslararası dergilerde yabancı dilde yayın yapma becerilerinin geliştirmek ve Türkiye'deki bilimsel araştırmaları uluslararası düzeyde daha görünür kılmak için Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı başlatacak.