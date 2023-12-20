Yeni Şafak’ın duyurduğu “Teğmenler cuntası” gündemdeki yerini koruyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçülük maskesiyle Kara Harp Okulu’nda gruplaşarak Tuzla Piyade Okulu’nda namaz kılan subayları fişleyen, dini değerlere, devlet büyüklerine, siyasilere aleni hakaretler edip tehditler savuran cunta heveslisi teğmenlere destek verdi. Söz konusu teğmenlerin ortak WhatsApp gruplarındaki yazışmalar dikkat çekmişti. Özel’in kefil olduğu teğmenler Atatürk’ün adını kullanıp “tarikatçı” dedikleri teğmenleri kılıçla kesmek, öldürmekle tehdit etmişti. WhatsApp’ta “Devran dönecek, o zaman bakın ne oluyor o... evlatları” gibi onlarca mesaj yazan bu teğmenlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erbakan’a da hakaretler yağdırdıkları görülmüştü.

FETÖ TAKTİKLERİNİ CHP İYİ BİLİR

10 Kasım’da Tuzla Piyade Okulu’nda yaşananları dikkatle takip ettiğini belirten Özgür Özel, toplu iğne bittiği için yakalarına Atatürk rozeti takamayan, bu yüzden de cunta heveslilerince fişlenen teğmenleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in savunduğunu iddia etti. Cuntacı teğmenlerin sözde tarikatçılara itiraz ettiğini savunan Özel, cunta dönemlerini hatırlatan fişlemeyi gündeme taşıyan Yeni Şafak’ı FETÖ taktiği uygulamakla yaftaladı.

FETÖ’CÜLER ATATÜRK’Ü İSTİSMAR ETTİ

Darp edilen subaylara “Tarikatçı” deyip cemaatlerin orduda yapılandığını iddia eden Özel, FETÖ’cülerin 15 Temmuz’da “Yurtta sulh cihanda sulh” sloganını kullanarak Atatürkçülük maskesi altında darbeye kalkıştığını görmezden geldi. “15 Temmuz’dan hiç mi ders almadınız” diye soran Özel, “15 Temmuz’da Atatürk’ün resmini savunanlar değil, Atatürk’ten nefret edenler darbeye kalkıştı” ifadelerini kullandı. Özel, 15 Temmuz’da da darbeye kalkışanların Atatürk karşıtı olduğunu ileri sürdü. Oysa 15 Temmuz’da darbecilerin TRT’de okuttuğu bildirinin adı “Yurtta Sulh”, darbeye kalkışan grubun adı da “Yurtta Sulh Konseyi” idi.

BİLDİRİ “ATATÜRKÇÜLÜK” KOKUYORDU

Adından da anlaşılacağı gibi darbe girişimi buram buram “Atatürkçülük” kokuyordu. FETÖ’cülerin darbe metninde şu ifadeler yer alıyordu: “Bu ahval ve şerait altında yüce Atatürk’ün önderliğinde milletimizin olağanüstü fedakarlıklarla kurduğu ve bugünlere getirdiği Cumhuriyetimizin koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, ‘yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesinden hareketle; laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek, devletin yönetimi teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir. Yurtta Sulh Konseyi, Birleşmiş Milletler, NATO ve diğer tüm uluslararası kuruluşlarla oluşturulmuş yükümlülükleri yerine getirecek her türlü tedbiri almıştır.”

15 TEMMUZ’DAN DERS ALMAYAN KİM?

CHP Genel Başkanı Özel’in söylediklerinin aksine, FETÖ’cü hainler, 15 Temmuz’da bütün varlıklarıyla Atatürk’ün arkasına sığınarak darbeye kalkışmıştı. Tıpkı “Teğmenler cuntası”nda ortaya çıkan gerçekler gibi, FETÖ’cüler de Atatürk’ü istismar etti. 28 Şubat’ta “İrticacı” diye muhafazakar subaylar TSK’dan ihraç edilirken, FETÖ’cüler rütbe üstüne rütbe alıyor, bunu da Atatürk’ün arkasına gizlenerek yapıyorlardı. “15 Temmuz’dan hiç mi ders almadınız” diye soran Özel, bu sözleriyle aslında FETÖ’nün darbe girişiminden kendilerinin hiç ders çıkarmadıklarını ortaya koydu.

FETÖ’CÜLERDEN NE FARKI VAR?

“Teğmenler cuntası” haberiyle Yeni Şafak’ın dikkat çektiği tehlike, 15 Temmuz’u 7 yıldır FETÖ ağzıyla “tiyatro” diye niteleyen CHP’de rahatsızlığa neden oldu. Haber, geçmişte Atatürk’ün arkasına sığınan FETÖ’cüler darbeye kalkışacak kadar nasıl güçlendilerse, bugün de aynı taktikle, muhafazakarları hedef alarak, Atatürk üzerinden yükselmek isteyenlere dikkat çekiyordu. Bilindiği üzere TSK’ya sızan FETÖ’cüler 15 Temmuz’a kadar içki içerek, oruç tutmayıp namaz kılanlara hakaret ederek gizlenmişti. Darbeye kalkışan FETÖ’cü hainler, 15 Temmuz öncesi en hızlı Atatürkçülerdi. Odalarından, dolaplarından Atatürk resmini eksik etmiyorlardı. TSK’ya sızan FETÖ’cüler örgüt mensubu olmayanları, yıllarca “Bunlar Atatürkçü değil” diye fişleyip ordudan ihraç ettirmişti.

Güler’i tehdit etti

CHP Genel Başkanı Özel, Tuzla Piyade Okulu’ndaki teğmenler cuntasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i şu sözlerle tehdit etti:

“10 Kasım günü Tuzla Piyade Okulu’nda yaşananları dikkatle takip ediyorum. O gün yakalarına Atatürk rozeti takmayı reddeden 3 teğmen ve bu teğmenlere itiraz eden 4 tane arkadaşının yaşadıkları gündeme gelmişti. Öğrendim ki 7’si birden amirleri ile birlikte açığa alınmışlar. Yakalarına Atatürk rozeti takmayı reddeden teğmenlerin mazeretini beyan etmek, alenileştirmek ve savunmak da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e düşmüş. ‘Yakalarına takmaları gereken resmi toplu iğne olmadığı için takmayan’ diyerek onların avukatlığını yapmak size mi düştü? Onlara itiraz eden 4 teğmen, Atatürk’ün ocağında, Atatürk’ün resmini yakasını takmayan tarikatçılara itiraz ediyor. Bu açıklamadan 4-5 gün önce Yeni Şafak Gazetesi, ‘Teğmenler cuntası’ diye haber yaparak, yakalarına Atatürk resmi takmayanları değil de onlara tepki gösterenleri ‘cunta’ diye yaftalayıp, FETÖ taktiklerine başvurmuş ve bugün ortaya çıkacak olan bu haberlerin psikolojik altyapısını hazırlamıştı. Tam da sorun burada işte. Siz bu tarikat ve cemaatlere Atatürk’ün ordusunu açarsanız, onların orada yerleşmesine, onların orada yapılanmasına izin verirseniz, günü geldiğinde bunlar, Atatürk’ün resmini takmayacak hadsizliği gösterirler. Siz 15 Temmuz’dan hiç mi ders almadınız? 15 Temmuz’da Atatürk’ün resmini savunanlar değil, Atatürk’ün resmini takmak istemeyenler, Atatürk’e husumet duyanlar, Atatürk’ten nefret edenler darbeye kalkıştı. Şimdi Atatürk fotoğrafından rahatsızlık duyanlara yine yüz vermeye başladınız. Buna izin vermeyeceğiz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yapmış olduğu görevlerden, üstlendiği görevden, kendisine bağlı olduğu kuvvetlerden dolayı saygı duyduğumuz birisinin bunu yapmasına tahammülümüz yoktur. Ya aklını başına alacak, ya da biz onun aklını başına getireceğiz.”















