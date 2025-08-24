Yenişehirlioğlu’ndan Hadise ve Hande Yener’in toplumsal değerleri rencide eden tavırlarına tepki

Hem bir sanatçı hem de bir siyasetçi olarak şunu ifade etmek isterim ki: Sanat ile milletimizin kadim değerleri arasında bir çatışma değil, bir uyum olmalıdır. İnançlarımızı ve milli-manevi değerlerimizi ayaklar altına alan hiçbir davranış ne sanatla ne de özgürlükle izah edilebilir."