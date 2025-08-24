Yenişehirlioğlu’ndan Hadise ve Hande Yener’in toplumsal değerleri rencide eden tavırlarına tepki

Yenişehirlioğlu sanatın toplumun değerleriyle çatışmaması gerektiğini vurguladı.
Son günlerde kamuoyunda tartışmalara yol açan bazı sanatçıların davranışları toplumun geniş kesimlerinde tepkiyle karşılandı. Şarkıcı Hadise ve Hande Yener’in yaptığı paylaşımlara tepki olarak AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, yaşanan bu olayların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Son dönemde bazı sanatçıların gündem olan çıkışları toplumun farklı kesimlerinde rahatsızlık meydana getirdi.
Özellikle Hadise ve Hande Yener’in yaptığı paylaşımlar tepki toplarken, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili
Bahadır Yenişehirlioğlu
da yaşanan tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
"Sanatın ruhuyla asla bağdaşmaz"
Sanatçı kimliğiyle de bilinen Yenişehirlioğlu, sanatın toplumun değerleriyle çatışmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:
"Sanat, topluma ışık tutan, güzeli ve doğruyu işaret eden bir rehberdir. Ancak bazı isimlerin son günlerde yaptığı gibi; toplumsal değerleri aşağılayan, inançlarımızı küçümseyen ve yozlaşmayı sanat adı altında pazarlayan tavırlar, sanatın ruhuyla asla bağdaşmaz.
Hadise’nin hurma ve tesbihi ayaklarının altına alarak verdiği poz, milletimizin inanç dünyasına yapılmış açık bir saygısızlıktır. Hande Yener’in sahneye toplum ahlakını rencide edecek ifadeler taşıyan bir kıyafetle çıkması da aynı şekilde kabul edilemez bir tavırdır.
Sanatçı; toplumun değerlerine duyarlı, kültürel ve manevi zenginliklerimize saygılı olmalıdır. Çünkü sanat, milletin vicdanı ile barışık olduğunda yücelir, aksi halde yozlaşmanın aracı haline gelir.
Hem bir sanatçı hem de bir siyasetçi olarak şunu ifade etmek isterim ki: Sanat ile milletimizin kadim değerleri arasında bir çatışma değil, bir uyum olmalıdır. İnançlarımızı ve milli-manevi değerlerimizi ayaklar altına alan hiçbir davranış ne sanatla ne de özgürlükle izah edilebilir."
Sanatçının toplum üzerindeki sorumluluğuna dikkat çeken Yenişehirlioğlu, sanatın milletin değerlerini aşağılamak olmadığının altını çizdi.
