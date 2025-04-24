Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Adalar fayı baştan beri ölü bir fay

Üşümezsoy, "1999'da herkes Marmara Denizi boydan boya kırılmamış 1766'dan beri, o halde ilk Körfez'den çıkacak, boydan boya kırılacak dedikleri spekülasyondu. Ama oysa ki Marmara Denizi 1894'te büyük deprem olmuş Çınarcık çukurunda. Ve bu da bu depremi yok sayarsan 1766'dan beri deprem olmadı dersen böyle bir spekülasyona girersin. İkincisi 1912'de Tekirdağ Silivri çukurunda fay kırılmış, öyle olunca kırılmayan ortada 50 km'lik bir alan kalıyor. Silivri çukuru ile Çınarcık çukuru arasındaki kesim. Silivri çukurundan Kumburgaz çukuruna çıkan fay 35 km'dir. Büyükçekmece'de fay bitiyor. dedi.