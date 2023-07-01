Yeşilgöz Gölü eski haline kavuştu

Yeşilgöz Gölü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerinden olumsuz etkilenen Yeşilgöz Gölü, suyunun tekrar berrak hale gelmesiyle turizm sezonunda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan merkez Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi’ndeki gölün rengi de depremler sonrası bulanıklaşarak kahverengiye dönüştü. Aradan geçen sürede suyu berraklaşan ve eski görüntüsüne kavuşan göl, çevresindeki mesire alanlarıyla çok sayıda kişiyi ağırlamaya başladı. Genelde sıcak havadan bunalanların tercih ettiği, doğal güzelliğiyle öne çıkan gölün çevresinde vatandaşlar piknik yapıyor, suya ayaklarını sokup serinlemeye çalışıyor.
PROJE BİTİNCE 10 KAT ZİYARETÇİ AĞIRLAYACAK
Deprem nedeniyle Yeşilgöz Gölü’nün suyunda çekilme ve bulanıklaşma yaşandığını anımsatan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çok üzücü ve zor zamanlar geçirdik ama hayat devam ediyor. Biz bir taraftan depremin getirdiği yaraları devletimiz, milletimiz işbirliğinde hızlı bir şekilde sararken, bir taraftan da bu doğal güzelliklerimizi tekrar eski haline kavuşturmak, ziyaretçilerin hizmetine açmak için gayret ediyoruz. Bugün itibarıyla Yeşilgöz Gölü normale döndü. Yeşilgöz eski güzelliğine ve eski yeşiline tekrar kavuştu. Çok tercih edilen, ziyaretçi sayısı son derece fazla olan bir mekan. Bu haliyle bile burada adım atacak yer yok. Bu haliyle bu kadar ziyaretçi alan Yeşilgöz Gölü, projelerin tamamlanmasıyla bunun en az 10 katı burada ziyaretçi olacağını düşünüyoruz” dedi.
ESKİ ENERJİYİ YAKALAMIŞ
Misafir Zeynep Bodur, kent merkezinde sıcak havadan bunaldıklarını ve arkadaşlarıyla serinlemek için Yeşilgöz Gölü’ne geldiklerini söyledi. Gölün kendine has doğasıyla ziyaretçilerini hayran bıraktığını ifade eden Bodur, “Yeşilgöz’ü depremden sonra eski canlılığını ve enerjisini geri bulmuş gördüm. Ortam ve kalabalık çok güzel. Özellikle Yeşilgöz’ün eski renk ve ahengini alması çok güzel. Yeşilgöz eski enerjiyi yakalamış. Çok güzel piknik yaptık, darbukamızı çaldık. İnsanlar buraya gelip enerji ve stresini atabilirler, tavsiye ederiz. Burası gayet serin ve çok güzel” diye konuştu.