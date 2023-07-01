Yeşilgöz Gölü eski haline kavuştu

Deprem nedeniyle Yeşilgöz Gölü’nün suyunda çekilme ve bulanıklaşma yaşandığını anımsatan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çok üzücü ve zor zamanlar geçirdik ama hayat devam ediyor. Biz bir taraftan depremin getirdiği yaraları devletimiz, milletimiz işbirliğinde hızlı bir şekilde sararken, bir taraftan da bu doğal güzelliklerimizi tekrar eski haline kavuşturmak, ziyaretçilerin hizmetine açmak için gayret ediyoruz. Bugün itibarıyla Yeşilgöz Gölü normale döndü. Yeşilgöz eski güzelliğine ve eski yeşiline tekrar kavuştu. Çok tercih edilen, ziyaretçi sayısı son derece fazla olan bir mekan. Bu haliyle bile burada adım atacak yer yok. Bu haliyle bu kadar ziyaretçi alan Yeşilgöz Gölü, projelerin tamamlanmasıyla bunun en az 10 katı burada ziyaretçi olacağını düşünüyoruz” dedi.