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Yıkım esnasında bina iş makinesinin üzerine çöktü: O anlar kamerada

Depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde özel bir hastanenin yıkımı esnasında bina, çalışma yapan iş makinesinin üzerine çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

13:50 . 28/07/2023 Cuma
IHA
Bina iş makinesinin üzerine çöktü

Bina iş makinesinin üzerine çöktü

Depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde özel bir hastanenin yıkımı esnasında bina, çalışma yapan iş makinesinin üzerine çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Antakya’da hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Ekipler, ilçe merkezinin Kavaslı Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanenin yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde başladı.
Yıkım esnasındaysa talihsiz bir olay yaşandı ve 4 katlı bina iş makinesinin üzerine çöktü.
İş makinesi operatörü kazayı yara almadan atlattı.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


#hatay
#bina
#yıkım
#deprem
2 saat önce
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