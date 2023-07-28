Yıkım esnasında bina iş makinesinin üzerine çöktü: O anlar kamerada

Çin'de aşırı yağışların yol açtığı sellerde 50'den fazla insan hayatını kaybederken, bir binanın yıkılma anı da amatör kameraya yansıdı. Nehrin su seviyesinin yükselmesi sonucu temeli zarar gören bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Bina sakinlerinin durumu zamanında fark edip dışarı çıkmaları sonucu olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.