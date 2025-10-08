Yılın ilk karı düştü: Beklenmedik kar sürprizi iki kenti beyaza bürüdü

Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Gömbe Mahallesi'ndeki 2700 rakımlı Akdağ mevkisine gece saatlerinde kar yağdı. Dağın beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, fotoğraf çekti. Bölgede hayvanlarını otlatan Yörükler de kar yağışı ile yayladan dönüş yolculuğuna geçmeye başladı.









MEVSİMİN İLK KARI KAŞ'TA





Akdeniz'in gözde tatil merkezi Antalya'nın Kaş ilçesinde, yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Serinleyen hava sıcaklıklarıyla birlikte, Kaş'a bağlı Gömbe Mahallesi'ndeki 2.700 rakımlı Akdağ mevkisi gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.









Sabah Akdağ'ın karlarla kaplandığını gören bölge sakinleri ve doğa tutkunları bu anı fotoğraflayarak kayıt altına aldı.









Kar yağışının başlamasıyla birlikte, bölgede hayvanlarını otlatan Yörükler de yayla sezonunun sonuna gelindiğini işaret ederek dönüş hazırlıklarına başladı. Yörükler, kış gelmeden daha alçak kesimlerdeki kışlaklarına doğru göç yolculuğuna geçiyor.





Antalya için erken sayılabilecek bu kar yağışı, bölge halkı ve ziyaretçiler için sürpriz bir kış manzarası sundu.





Öte yandan Denizli’de de kış sürprizi yaşandı. Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi’ndeki Bozdağ’a mevsimin ilk karı düşerken, gece başlayan yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı ve dağ beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte Denizli Kayak Merkezi’nde sezon hazırlıkları da hız kazandı. Kayak severler için tesislerde çalışmalar başlatıldı ve yeni sezonun açılışı için geri sayım başladı.











