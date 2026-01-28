Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yılın ilk MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başladı: İşte masadaki başlıklar

Yılın ilk MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başladı: İşte masadaki başlıklar

16:2228/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
MGK toplantısında; Suriye’deki son gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki yansımaları, Gazze’de ikinci aşama ve kalıcı ateşkesin sürdürülmesi gibi birçok konu gündeme gelecek.
MGK toplantısında; Suriye’deki son gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki yansımaları, Gazze’de ikinci aşama ve kalıcı ateşkesin sürdürülmesi gibi birçok konu gündeme gelecek.

Ankara’nın gözü kulağı Beştepe’de. Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yılın en kritik toplantılarından birini gerçekleştirmek üzere toplandı. Toplantının ana gündem maddesini Suriye’deki hareketlilik oluştururken, Gazze’nin yeniden inşası ve bölgesel krizler de masadaki diğer stratejik başlıklar arasında.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan toplantıda, iç ve dış gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Masada "terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak yeni adımlar ve değişen bölgesel dengeler var.

TOPLANTININ ANA GÜNDEMİ SURİYE

Ankara'nın yakından takip ettiği sahadaki gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki ateşkes anlaşmasının yansımaları ele alınacak.

Suriye'de yaşananlar üzerinden terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda atılacak adımlar istişare edilecek.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI

MGK'nın bir diğer önemli gündem maddesi Gazze.

Barış Kuruluna Türkiye de kurucu üye olarak katıldı. Bu kapsamda Gazze'nin yeniden inşası ve ihyası noktasında Ankara'nın üstleneceği roller görüşülecek. Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasında yanlarında durduğu vurgulanacak.

ABD İRAN GERİLİMİNE YAKIN TAKİP

ABD ile İran hattındaki gerginlik de Kurulda görüşülecek. Bölgesel bağlamda oluşabilecek güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirler gözden geçirilecek.

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşının sona erdirilmesi için süren diplomatik girişimler de konuşulacak. PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik devam eden terörle mücadele operasyonları da masada olacak.


#son dakika
#MGK
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 28 Ocak UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans maçları