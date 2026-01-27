Yeni Şafak
Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinub Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinub Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

16:5927/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tinubu ile ikili ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek daha sonra resmi yemeğe iştirak edecek.

NİJERYA CUMHURBAŞKANI ANKARA'DA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın ziyaretin diplomatik sınırları aşarak ekonomik ve savunma alanlarına da uzanacağını belirttiği tarihi ziyaret, bugün (27 Ocak 2026) Beştepe’deki törenle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu’yu Külliye’nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando tarafından Türkiye ve Nijerya milli marşları çalındı ve top atışı gerçekleştirildi.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Erdoğan ve Tinubu birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bola Ahmed Tinubu, merdivenlerde Türkiye ve Nijerya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ve Tinubu, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmelerin sonrasında iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sohbet Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.
