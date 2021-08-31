ÖSYM YKS yerleştirmelerinde üniversite taban puanlarını açıkladı

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) göre öğrenci alan üniversite taban puanlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021 yılı merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans taban puanları ile en büyük puanlara ulaşılabiliyor.
YKS yerleştirmelerinde üniversite taban puanları
2021 ön lisans taban puanları için tıklayınız
2021 lisans taban puanları için tıklayınız
YKS'de adayların yüzde 85,80'i programlara yerleşti
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından 2021-YKS'ye ilişkin sayısal verilerine ilişkin de şu paylaşımda bulundu:
- "2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1.tercihine, yüzde 14,41'i 2. tercihine, yüzde 10,09'u 3. tercihine yerleşmiştir."
Üniversitelere kayıt tarihleri
Öte yandan ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.