YKS'de ek tercih süreci başladı.
ÖSYM yayımladığı duyuruyla YKS ek yerleştirme işlemlerinin başladığını duyurdu. "2023 Ek Yerleştirme Kılavuzu" ile boş kontenjanlar paylaşıldı.
Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.
Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.