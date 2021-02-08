Gündem YÖK uzaktan eğitim sürecini anketle analiz edecek
EĞİTİM

YÖK uzaktan eğitim sürecini anketle analiz edecek

Yükseköğretim Kurulu, küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenliyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek. Öğrenci ve akademisyenlere yönelik olmak üzere iki ayrı grupta yapılacak anketin önümüzdeki bahar yarı yılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor. Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.

YÖK yüz yüze eğitim için Sağlık Bakanlığı’ndan görüş istedi
GÜNDEM
YÖK yüz yüze eğitim için Sağlık Bakanlığı’ndan görüş istedi


'Planlarımıza ışık tutacak'

YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel salgın sürecinde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla 'öğrenci' ve 'akademisyenlerimize' yönelik bir anket düzenleyeceğiz. Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek. Yeni YÖK olarak, üniversiteler ve diğer paydaşlarımızın görüşlerine sık sık başvuruyor, sonuçlarını karar alma süreçlerine yansıtıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrenci çekme yarışında dünyada ilk 10'dayız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrenci çekme yarışında dünyada ilk 10'dayız

  • Bu anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamalarımıza ışık tutacaktır. Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşacağız. Bu açıdan anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır" dedi.

Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecini anlattı: Köy okulları 15 Şubat'ta açılıyor
GÜNDEM
Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecini anlattı: Köy okulları 15 Şubat'ta açılıyor


İstanbul Aydın Üniversitesi 67 akademik personel alacak
EKONOMİ
İstanbul Aydın Üniversitesi 67 akademik personel alacak
Abone Ol Google News
Bu işi öğrenmek için evini sattı

Bu işi öğrenmek için evini sattı

'Başaramazsın diyenlere örnek oldum' dedi gözyaşlarıyla anlattı.
Çinli üretici patenti aldı

Çinli üretici patenti aldı

​Sesli komutla telefon kilidi açılabilecek.
Yunanistan’da kriz: Sınırdaki askerin 6 aydır maaşı ödenmiyor

İstanbul'a<br>kar geri geliyor

İstanbul'a
kar geri geliyor

Sıcaklıklar 14 derece birden düşecek!
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Aşılamada liderlere ikinci doz bu hafta yapılacak.
32 bin kişiye işlem

32 bin kişiye işlem

Son bir haftada kuralları ihlal edenlere işlem yapıldı.
Sedye üzerinden<br>tekme ve yumruk

Sedye üzerinden
tekme ve yumruk

Yarasını unutup kameramana saldırdı.
Kirli taleplerinle<br>yaşlanacaksın

Kirli taleplerinle
yaşlanacaksın

​Türkiye'nin içişlerine karışan Piri'ye sert cevap!
38 ilde<br>FETÖ operasyonu

38 ilde
FETÖ operasyonu

​54 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.