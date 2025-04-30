İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kapsamlı soruşturma kapsamında, İBB’de tarihin en büyük yolsuzluklarından birinin yaşandığı tespit edildi.

Bu süreçte, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok üst düzey belediye yetkilisi ve ihalelerden yararlanan isimler tutuklandı.

Tutuklamaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadan konuyu siyasallaştırmaya çalıştı.

Yolsuzluk iddialarına yanıt vermek yerine, gençleri Saraçhane’de düzenlenen eylemlere çağırdı.

Her akşam Saraçhane’de toplanan gruplar ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Polis ekipleri baltayla, asitle saldıran eylemcilere müdahale etti ve birçok kişi gözaltına alındı.

Evlerden çıkan paralar

Soruşturma ilerledikçe çarpıcı detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

İlk operasyonlarda, gözaltına alınan kişilerin evlerinde bulunan yüklü miktarda nakit para kamuoyunu şoke etti. Saraçhane’de toplanan eylemciler, savunmaya çalıştıkları kişilerin kim olduğunu bu görüntülerle daha net gördü.

İtirafçıların verdiği ifadeler ve dosyaya eklenen yeni görüntüler olayın derinliğini ortaya koydu.

Lüks otelde onlarca kez gizli görüşmeler

Ekrem İmamoğlu’nun, Etiler’deki lüks bir otelde düzenli olarak gizli toplantılar yaptığı belirlendi.

Yeni Şafak'ın kamuoyuna duyurduğu görüntülerde, korumalarının otelin güvenlik kameralarını bantladığı ve kayıt alınmasını engellediği görülüyor.





Yolsuzluk 'Eko'sistemi: İBB'deki skandallara her gün yenisi ekleniyor Gündem / Politika





Jammer kullandığı ortaya çıktı

Korumaların taşıdığı valizlerde ise dikkat çeken başka bir detay vardı: İBB Başkanı, resmi izni olmamasına rağmen jammer (sinyal kesici) cihazı taşıtıyordu.

Lüks araçlar otoparkta

Soruşturmanın bir diğer dikkat çeken boyutu ise Beykoz’daki bir rezidansın otoparkında tespit edilen lüks otomobiller oldu. Bu araçların Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu iddia ediliyor.

Değeri yüz milyonları bulan otomobiller, görenleri hayrete düşürdü.

İkinci dalga soruşturması: 18 kişi tutuklandı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda mahkemeye sevk edilen 30 şüpheliden 18'i tutuklandı. Tutuklanan 18 şüphelinin isimleri belli oldu.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliler İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İBB'de mühendis olarak çalışan danışman Yakup Öner, iş insanı Mete Mağden, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Onur Aldı ve Erdinç Çolak, Cevat Kaya, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu ve Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, İBB Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli ve Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu'nun üzerlerine atılı suçtan tutuklanmalarına karar verdi.

Gün yüzüne çıkan bilgiler, yolsuzluğun boyutunu açıkça gözler önüne seriyor.



