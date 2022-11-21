Yozgat'ta 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Kılıçdaroğlu’nun ‘bize mi saldıracak’ dediği YPG/PYD okula saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG/PYD, Karkamış'a roketli saldırı yaptı. Biri çocuk üç kişi şehit oldu. Terör saldırısı sonrası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “PYD bize mi saldıracak”, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in ise “Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun” sözleri yeniden gündeme geldi.