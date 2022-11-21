Yozgat'ta 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve kentte ikamet ettikleri belirlenen şüphelilerin bulunduğu adreslere özel harekat polisi destekli operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Sakarya'da MİT destekli DEAŞ operasyonu
Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün, MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
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DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin İstanbul'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri
DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin İstanbul'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri
yayınlandı.
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Bursa'da bomba eylemi hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristler kıskıvrak yakalandı
DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Bursa'da canlı bomba eylemi gerçekleştirmeyi planlayan üç kişi yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere de el konuldu.