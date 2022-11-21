Gündem Yozgatta 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı
YOZGAT

Yozgat'ta 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 7 zanlı gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Yozgatta 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Gündem

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve kentte ikamet ettikleri belirlenen şüphelilerin bulunduğu adreslere özel harekat polisi destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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