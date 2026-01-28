YPG'li teröristlere destek için 'saç örme' akımına katılan hemşire görevden uzaklaştırıldı

Suriye'de terör örgütü SDG/YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki olarak DEM Partili vekillerin başlattığı saç örme akımı, bazı kişilerin katılımıyla sürdü. Son olarak Kocaeli'de bir sağlık personeli, başlatılan akıma dahil oldu. Sağlık personeli, saçlarını ördüğü videoyu sosyal medyada paylaştı.