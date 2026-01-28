YPG'li teröristlere destek için 'saç örme' akımına katılan hemşire görevden uzaklaştırıldı

Kocaeli’deki bir kamu hastanesinde hemşire olarak görev yapan İ.A., görev başındayken saçlarını ördüğü anları kayda alarak sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Provokatif bir akıma katıldığı iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınan İ.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hemşire, “terör propagandası yapma” suçlamasıyla görevinden uzaklaştırıldı.
Suriye'de terör örgütü SDG/YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki olarak DEM Partili vekillerin başlattığı saç örme akımı, bazı kişilerin katılımıyla sürdü. Son olarak Kocaeli'de bir sağlık personeli, başlatılan akıma dahil oldu. Sağlık personeli, saçlarını ördüğü videoyu sosyal medyada paylaştı.
Görevden uzaklaştırıldı
İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti
Görüntülerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir personelin sosyal medya hesaplarında "Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu paylaşımlar nedeniyle ilgili personel hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı, konunun yakından takip edildiği ifade edildi.
Gözaltına alındı
Hemşire İ.A.'nın, İstanbul'da kardeşinin evinde gözaltına alındığı ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenilmişti.
Adli kontrolle serbest bırakıldı
Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen hemşire İ.A., savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.