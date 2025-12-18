Yücel’in kadrolarına Özel’den tasfiye

İş bırakma eylemleri, sendikal krizler ve çöp sorunlarıyla gündeme gelen İzmir'in CHP'li Buca Belediyesi’ne CHP Genel Merkezi tarafından 2 başkan yardımcısı atandı. Başkan yardımcılığı görevlerine Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden Zeynep Çetinkaya, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ise Burçin Sarı getirildi. Sarı’ya belediyenin en kritik birimleri arasında yer alan toplam 8 müdürlük bağlanırken Çetinkaya ise 4 müdürlükten sorumlu tutuldu.





ATAMALARIN SEBEBİ İÇ ÇEKİŞME

Atamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Buca Meclis Üyesi Veli Balyemez, “Ne yazık ki Buca Belediyesi’ne CHP Genel Merkezi tarafından fiilen kayyum atanmış durumdadır. Vatandaşlarımız gün boyu arayıp, ‘Buca Belediyesi’nde ne oluyor?’ diye soruyor” ifadelerini kullandı. Atamaların CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İzmir Milletvekili Deniz Yücel arasındaki parti içi çekişmenin bir yansıması olduğunu öne süren Balyemez, “Yücel parti içinde tamamen devre dışı bırakılmak isteniyor. Bu yapılırken de Yücel’e bağlı örgütlerin etkili olduğu belediyelere müdahale ediliyor. Yücel’in MYK dışında bırakılmasıyla birlikte belediyedeki etkisi de tırpanlandı. Çünkü Buca Belediyesi’nin kadrolarında Yücel’in etkisi vardı. Mevcut belediye başkan yardımcılarının, özellikle Yücel’e bağlı olanların önemli görevleri tırpanlanarak bu yeni gelen kişilere devredildi” diye konuştu.





BELEDİYE BAŞKANI ACİZ KALDI

Parti içi hesaplaşmaların belediyeye kadar indiğini vurgulayan Balyemez, “Buca Belediyesi’nde bu işi en iyi şekilde yapabilecek onlarca memur bulunmasına rağmen, kenti tanımayan ve dışarıdan getirilen isimlerle bir yönetim kurulmaya çalışılıyor. Bu, belediye çalışanlarına da bir saygısızlıktır. İthal adaylarla bilmediğiniz bir kenti yönetmeye çalışıyorsunuz. Ne yazık ki Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da bu süreç karşısında aciz kalmıştır. Bu dayatmalar karşısında pes etmiştir” dedi. Balyemez, belediyedeki başkan yardımcısı sayısının fiilen yediye ulaştığını belirterek, mevzuata göre bu sayının altı olması gerektiğini

ifade etti. Balyemez, önümüzdeki süreçte bir ismin görevden alınabileceğini öne sürdü.



