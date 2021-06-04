Gündem Yunanistana kaçmaya çalışan FETÖcüler yakalandı
EDİRNE

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut birlikleri, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistana kaçmaya çalışan FETÖcüler yakalandı
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne üzerinden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

3'ü FETÖ mensubu

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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