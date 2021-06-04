Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne üzerinden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
3'ü FETÖ mensubu
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/b4q2v333uc
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/b4q2v333uc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2021