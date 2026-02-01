Yeni Şafak
Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı

15:591/02/2026, Pazar
AA
Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'da beklenen rüzgarın İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların, yarın Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Hatay çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların Adana'da gece saatlerine kadar Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta ise salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.


