Yurt dışı Türklere güç takviyesi

Türkiye, yurt dışındaki Türklerin faaliyetlerini güçlendirmek için 6 stratejik hedef belirledi. Bu hedeflerle, dünya genelinde 7,5 milyon nüfusa ulaşan Türk diasporasının diplomatik, politik ve ekonomik gücü artırılacak.
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı koordinasyonunda yürütülecek olan 6 maddelik yeni eylem planıyla, Türkiye’nin 800 milyar doları aşan yurt dışı yatırım gücü de artırılacak. Hazırlanan plan 2026’dan itibaren devreye alınacak. 6 stratejik hedef şöyle:
ANA VATANLA KÜLTÜR BAĞI
* Yurt dışındaki Türk çocuk ve gençlerinin Türkçe yetkinliği geliştirilecek. Türk kültürünün değerlerini tanımaları teşvik edilecek.
* Kardeş ülke ve topluluklara yönelik eğitim iş birliği, tecrübe paylaşımı ve kapasite geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Türkiye mezunlarının Türkiye ile olan bağları ve kendi aralarındaki ilişki ağları güçlendirilecek.
* Uluslararası öğrencilere yönelik nitelikli programlarla Türkiye Bursları, dünyanın önde gelen burs programlarından biri haline getirilecek.
TÜRKİYE BURSLARI PLANI
* Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri tesis edilecek ve güçlendirilecek.
* Türk diasporasının beşerî sermayenin gelişimine katkı sağlaması desteklenecek.