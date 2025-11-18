Yurt dışı Türklere güç takviyesi

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı koordinasyonunda yürütülecek olan 6 maddelik yeni eylem planıyla, Türkiye’nin 800 milyar doları aşan yurt dışı yatırım gücü de artırılacak. Hazırlanan plan 2026’dan itibaren devreye alınacak. 6 stratejik hedef şöyle:

ANA VATANLA KÜLTÜR BAĞI

* Yurt dışındaki Türk çocuk ve gençlerinin Türkçe yetkinliği geliştirilecek. Türk kültürünün değerlerini tanımaları teşvik edilecek.

* Kardeş ülke ve topluluklara yönelik eğitim iş birliği, tecrübe paylaşımı ve kapasite geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Türkiye mezunlarının Türkiye ile olan bağları ve kendi aralarındaki ilişki ağları güçlendirilecek.

* Uluslararası öğrencilere yönelik nitelikli programlarla Türkiye Bursları, dünyanın önde gelen burs programlarından biri haline getirilecek.

TÜRKİYE BURSLARI PLANI

* Uluslararası öğrencilere yönelik nitelikli programlarla Türkiye Bursları, dünyanın önde gelen burs programlarından biri haline getirilecek.

* Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri tesis edilecek ve güçlendirilecek.

* Türk diasporasının beşerî sermayenin gelişimine katkı sağlaması desteklenecek.











