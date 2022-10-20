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POLİTİKA

Yurt dışından telefon getirenler dikkat: Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından gelen yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısının takip edileceğini ve muafiyet haklarının ötesinde, 3 yılda birden fazla telefon getirmesinin önleneceğini duyurdu.

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Yurt dışından telefon getirenler dikkat: Bakanlık harekete geçti
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından yolculukla getirilen eşya muafiyetlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, yurt dışından Türkiye'ye gelen yolcuların, kişisel eşya muafiyeti kapsamında, 3 yılda bir adet cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak getirebildiği belirtildi.

30 Mayıs 2019 tarihinde getirilen düzenleme kapsamında 2 yıl olan sürenin 3 yıla çıkarıldığı ve ayrıca yurt dışından getirilen telefonlar için 'Yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılma şartı'nın da eklendiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı Takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla Telefon getirmesi önlenecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarımızda görevli Gümrük Muhafaza Memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilecek.

1 KASIM TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Söz konusu uygulama 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle hayata geçirilecektir. Böylelikle yolcu beraberi getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak kişisel muafiyetlerin suiistimal edilmesinin önüne geçilecektir."

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