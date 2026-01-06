Yusuf Timur Savcı’nın kokain testi sonuçlandı: Adli Tıp raporu dosyaya girdi

Yeni Şafak
09:376/01/2026, Salı
Ünlü yapımcı Timur Savcı’nın saçından alınan örneklerde kokain bulundu. Adli Tıp raporuna göre, saç analizinde elde edilen bulguların geçmişe dönük uyuşturucu madde kullanımını ortaya koyduğu ve raporun soruşturma dosyasına kesin delil olarak girdiği öğrenildi. Savcı’nın, sunucu Ela Rümeysa Cebeci ile yasaklı madde içerikli yazışmaları ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması sürüyor.


Soruşturma kapsamında TİMS&B Prodüksiyon CEO’su Yusuf Timur Savcı, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma’, ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştı.

Yusuf Timur Savcı’nın saçında kokain tespit edildi

Yusuf Timur Savcı’ya ilişkin yürütülen adli soruşturma kapsamında düzenlenen ve kesinleşen raporda, Savcı’dan alınan saç örneğinde kokain bulunduğu belirtildi.

Resmi adli incelemeye göre, saç analizinde elde edilen bulguların geçmişe dönük uyuşturucu madde kullanımını ortaya koyduğu ve raporun soruşturma dosyasına kesin delil olarak girdiği öğrenildi.


Yetkililer, söz konusu tespitin ardından dosya kapsamının genişletildiğini ve sürecin yargı mercilerince titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Adli raporda yer alan bulguların, Savcı’nın hukuki durumuna ilişkin değerlendirmelerde belirleyici olacağı kaydedildi.


Öte yandan Yusuf Timur Savcı ya da avukatları tarafından konuya ilişkin henüz kamuoyuna yönelik bir açıklama yapılmadı.


