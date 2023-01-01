Zayıf karneye dikkatli tepki verin

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci için sömestir tatili yarın başlıyor.
Yaklaşık 19 milyon öğrenci için sömestir tatili yarın başlıyor. Öğrencilerin aldığı karnelerin bazıları sevindirirken, bazıları da hayal kırıklığı yaşatacak. Uzmanlar, sonuç ne olursa olsun velilerin her koşulda çocuklarının yanında olduklarını hissettirmeleri gerektiğini söylüyor. Anlamaya çalışmaları ve ortada bir başarı eksikliği varsa birlikte çözüm yolları aramalarını tavsiye ediyor.
Karnelerde istemedikleri sonuçlarla karşılaşan velilerin dikkatli tepki vermesi gerektiğini belirten Eğitim koçu Zeliha Güçlü, “Aslında kötü karne ‘eksiğim var’ demektir. Kötü karne sonrası yapılacak ilk şey, sakin, ılımlı, sevecen ve mantıklı davranmaktır. İkincisi ise eksik noktaların tespiti ve o noktaların onarılması için doğru adımların atılmasıdır. Kötü karne sonrası çocuğa verilecek mesaj ‘Notlarının kötü olması seni artık daha az seveceğimiz anlamına gelmiyor. Biz her koşulda yanındayız’ olmalıdır. Aksi halde çocuğa verilecek fevri, hatalı ve büyük bir tepki çocuklarımızda özgüven eksikliği, sevilmiyorum duygusu, kendini eskisi gibi aileye ait hissedememe, başarısızım algısı gibi tamiri çok zor olan hasarlara yol açabilir. Ebeveynler çocuk üzerinde kalıcı olarak yetersizlik hissi bırakabilir” dedi.
Güçlü sözlerine şöyle devam etti: “Okul döneminden direkt olarak tatil moduna geçilmesinden ziyade tatil başlamadan önce öğrenci ve velilerin birlikte hazırlayacakları ‘tatil etkinlik planı’ oluşturmalarını tavsiye ediyorum. Bu plan gün gün dinlenme ,ailecek ya da bireysel olarak yapılacak etkinlikler, kitap okuma ve derslerin tekrarı ile tasarlanmalıdır. Sınav öğrencilerimiz yani 8. ve 12. sınıflarımız ise yıl içerisinde kurmuş oldukları ders çalışma düzenlerini tatil dolayısıyla tamamen değiştirmek yerine, günlük 2 -3 saat ya da haftalık 2 gün sınav stresini atabilecekleri güzel anılar biriktirip motivasyon depolayabilecekleri etkinlikleri ders programlarına uygun şekilde ekleyebilirler."