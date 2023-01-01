Zayıf karneye dikkatli tepki verin

Yaklaşık 19 milyon öğrenci için sömestir tatili yarın başlıyor. Öğrencilerin aldığı karnelerin bazıları sevindirirken, bazıları da hayal kırıklığı yaşatacak. Uzmanlar, sonuç ne olursa olsun velilerin her koşulda çocuklarının yanında olduklarını hissettirmeleri gerektiğini söylüyor. Anlamaya çalışmaları ve ortada bir başarı eksikliği varsa birlikte çözüm yolları aramalarını tavsiye ediyor.

'BİZ HER KOŞULDA YANINDAYIZ’

Karnelerde istemedikleri sonuçlarla karşılaşan velilerin dikkatli tepki vermesi gerektiğini belirten Eğitim koçu Zeliha Güçlü, “Aslında kötü karne ‘eksiğim var’ demektir. Kötü karne sonrası yapılacak ilk şey, sakin, ılımlı, sevecen ve mantıklı davranmaktır. İkincisi ise eksik noktaların tespiti ve o noktaların onarılması için doğru adımların atılmasıdır. Kötü karne sonrası çocuğa verilecek mesaj ‘Notlarının kötü olması seni artık daha az seveceğimiz anlamına gelmiyor. Biz her koşulda yanındayız’ olmalıdır. Aksi halde çocuğa verilecek fevri, hatalı ve büyük bir tepki çocuklarımızda özgüven eksikliği, sevilmiyorum duygusu, kendini eskisi gibi aileye ait hissedememe, başarısızım algısı gibi tamiri çok zor olan hasarlara yol açabilir. Ebeveynler çocuk üzerinde kalıcı olarak yetersizlik hissi bırakabilir” dedi.

DİREKT TATİL MODUNA GEÇMEYİN