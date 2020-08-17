Zehirli deniz kestaneleri, Doğu Akdeniz turizmini tehdit ediyor: Tamamına yayıldı Zehirli deniz kestaneleri, Doğu Akdeniz turizmini tehdit ediyor: Tamamına yayıldı Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla tropikal denizlerden geçerek, Akdeniz'e ulaşan zehirli deniz kestaneleri, Doğu Akdeniz turizmi için tehdit oluşturuyor. Her geçen gün çoğalan zehirli deniz kestaneleri yanlarında farklı canlıları da getiriyor. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, "Doğu Akdeniz'in tamamına yayıldı. Akdeniz'in ekosistemi için ciddi bir tehdit. Akdeniz zaten değişiyor, tropikleşiyor. Sadece dikenli deniz kestaneleri gelmiyor, bunlarla birlikte ortak yaşayan türler de geliyor. Turizm için ciddi bir tehdit" dedi.

Haber Merkezi 17 Ağustos 2020, 09:43 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020, 09:44 DHA