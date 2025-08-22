Zincir marketin deposu kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Alagöz Sokak’ta bulunan bir zincir marketin deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun süreli çalışması sonucu yangın söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi.