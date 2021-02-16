Gündem Zıpkınla devasa balık yakaladı 65 kilo 185 santim uzunluğunda
ÇANAKKALE AKTÜEL

Zıpkınla devasa balık yakaladı: 65 kilo 185 santim uzunluğunda

Çanakkale'de tüpsüz 23 metre derinliğe dalış gerçekleştiren 40 yaşındaki Çetin Ege Doğan(40) zıpkınla 65 kilo ağırlığında, 1 metre 85 santimetre boyunda Akya balığı avladı. Lüfer sürülerinin kabusu olan Akya, ‘Akdeniz’in kuzusu’ olarak biliniyor.

Haber Merkezi DHA
Doğan, zıpkınla balık avlamanın ayrı bir heyecan olduğunu söyledi.
Doğan, zıpkınla balık avlamanın ayrı bir heyecan olduğunu söyledi.

Kentte bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Çetin Ege Doğan, Saros Körfezi’ne tüpsüz dalış yapıp, zıpkınla balık avlıyor.


Geçtiğimiz gün tüpsüz serbest dalış gerçekleştiren Doğan’ın karşısına 23 metre derinlikte Akya balığı çıktı. Doğan, lüfer sürülerinin kabusu olarak bilinen, çevik ve yırtıcı olmasıyla ünlü Akya’yı zıpkınla avladı.

Çanakkale Boğazı’nda şaşırtan görüntü: Denizin dibinde binlerce ay denizanası görüntüledi
OYNAT 00:18
Çanakkale Boğazı’nda şaşırtan görüntü: Denizin dibinde binlerce ay denizanası görüntüledi
Çanakkale'de zıpkınla avladığı balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, bu kez denizin dibinde binlerce ay denizanası görüntüledi. Yapılan araştırmalarda ay denizanalarının artması, denizlerin kirlendiğine ve oksijen seviyesinin düştüğü işaret.

Doğan, “Sudan kıyıya güçlükle çıkartabildim. Balığın boyu 1 metre 85 santimetre, kilosu 65. Neredeyse benimle aynı boy ve kilodaydı” dedi. Doğan, zıpkınla balık avlamanın ayrı bir heyecan olduğunu da belirtti.

Dalgıç kendi boyunda akya balığı yakaladı: Balık 58 kilo ağırlığında
FOTOĞRAF 8
Title
Özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Çanakkaleli dalgıç Çetin Ege Doğan, Büyük Kemikli Burnu mevkisinde tüpsüz olarak 18 metreye serbest dalış gerçekleştirdi.​
Title
Karşısına oldukça büyük bir akya balığı çıktı.
Title
Önünden hızla geçen balığı zıpkınla avlayan Doğan, suyun karanlık olması nedeniyle balığı vurma anını kameraya kaydedemedi.
Title
Ancak, Doğan'ın, güçlükle suyun yüzeyine çıkardığı akya balığının su altı kamerasına yansıyan görüntülerde ne denli büyük olduğu net şekilde görüldü.
Title
Dalgıç Çetin Ege Doğan'ın avladığı akya balığının ağırlığı 58 kilo, boyu ise 1 metre 80 santim olarak ölçüldü.
Title
Title
Title
Dalgıç kendi boyunda akya balığı yakaladı: Balık 58 kilo ağırlığında
Çanakkale'de tüpsüz olarak, 18 metre derinliğe serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan (40), zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya balığı avladı.


Abone Ol Google News
Katlanabilir iPhone geliyor

Katlanabilir iPhone geliyor

​2023 yılında satışa çıkabilir.
Dinlene dinlene dükkan soydu

Dinlene dinlene dükkan soydu

Hırsızın soygun esnasında yaptıkları pes dedirtti.
Evlat nöbetindeki annenin isyanı: Daha büyük bir acı yok yeter artık teslim olun

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den flaş açıklamalar.

Türkiye'yi ithalat yapmaya zorluyorlar.
60 ile kar uyarısı

60 ile kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Bakan Koca'dan aşı çağrısı

Bakan Koca'dan aşı çağrısı

​'Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım'
5 Ağustos'tan<br>bu yana en düşük seviyede

5 Ağustos'tan
bu yana en düşük seviyede

​Dolar'daki aşağı yönlü hareket hız kesmeden sürüyor.
İzmir sallandı

İzmir sallandı

​Karaburun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Müşteri<br>sırrı sayılacak

Müşteri
sırrı sayılacak

Bankacılıkta dikkat çeken düzenleme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.