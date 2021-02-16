Zıpkınla devasa balık yakaladı: 65 kilo 185 santim uzunluğunda

Gündem

Dinlene dinlene dükkan soydu: Önce sigara molası verdi sonra arkadaşıyla kavga etti

Eskişehir kent merkezinde elektronik ürünler satan bir dükkâna giren ve rahat tavırları ile 15 bin TL değerinde ürün çalan hırsızların kendi aralarında kavga etmesi, sigara molası vermesi pes dedirtti. Olayın ertesi günü bir diğer esnafın da iş yeri kapısının zorlaması bölgede tedirginlik oluşturdu.