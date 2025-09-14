Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak’ta ormanlık alanda yangın: Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

Zonguldak’ta ormanlık alanda yangın: Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

18:4914/09/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak’ın Asma Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Zonguldak’ta merkeze bağlı Asma Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Arap Sokak mevkiinde yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ile Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek büyümesini engelledi.

Alevler kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


#Zonguldak
#orman
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?