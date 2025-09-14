Zonguldak’ta ormanlık alanda yangın: Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

Arap Sokak mevkiinde yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ile Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek büyümesini engelledi.