Zonguldak'ta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Yedi kişi yaralandı

22:5128/03/2026, Cumartesi
G: 29/03/2026, Pazar
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde işçi servisi minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı, bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde işçi servisi minibüsü ile otomobil çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Deli Hakkı köyü mevkisinde meydana geldi. Ormanlı istikametine ilerleyen Cengiz E. idaresindeki 67 AFV 442 plakalı işçi servisi minibüsü, karşı yönden gelen Tuncay K. yönetimindeki 67 AAG 568 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilinde sıkışan Tuncay K., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tuncay K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işçi servisinin önündeki araçtan kaçmak isterken karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştığı yer aldı.

