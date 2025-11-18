Halka arz takvimi 2025: Hangi şirketler halka arz oldu? Şirketler kaç lot verdi? İşte tüm arzların detaylı dökümü

2025 yılı halka arz takvimi hız kesmeden devam ederken, yılın ilk iki ayında yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği 16 şirket borsada işlem görmeye başladı. Gayrimenkulden gıdaya, enerjiden madenciliğe kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen halka arzlar, yüksek katılım oranları ve milyarlarca liralık büyüklükleriyle öne çıktı. Talep toplama süreçleri tamamlanan şirketlerin detayları ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2025 halka arz takvimi ve detaylar...