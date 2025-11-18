Yeni Şafak
Halka arz takvimi 2025: Hangi şirketler halka arz oldu? Şirketler kaç lot verdi? İşte tüm arzların detaylı dökümü

Halka arz takvimi 2025: Hangi şirketler halka arz oldu? Şirketler kaç lot verdi? İşte tüm arzların detaylı dökümü

18:54 18/11/2025, Salı
Halka arz takvimi 2025: Hangi şirketler halka arz oldu? Şirketler kaç lot verdi? İşte tüm arzların detaylı dökümü
Halka arz takvimi 2025: Hangi şirketler halka arz oldu? Şirketler kaç lot verdi? İşte tüm arzların detaylı dökümü

2025 yılı halka arz takvimi işlemeye devam ederken yıl içinde toplam 16 şirket halka arz oldu. Farklı sektörlerden şirketlerin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasıyla birlikte yatırımcı ilgisinin yüksek seyrettiği görülüyor. İşte 2025 yılında şimdiye kadar gerçekleşen halka arzların tam listesi ve öne çıkan veriler…

2025 yılı halka arz takvimi hız kesmeden devam ederken, yılın ilk iki ayında yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği 16 şirket borsada işlem görmeye başladı. Gayrimenkulden gıdaya, enerjiden madenciliğe kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen halka arzlar, yüksek katılım oranları ve milyarlarca liralık büyüklükleriyle öne çıktı. Talep toplama süreçleri tamamlanan şirketlerin detayları ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2025 halka arz takvimi ve detaylar...


2025’te Halka arz olan şirketler ve detayları

Aşağıdaki liste, talep toplama tarihleri, halka arz büyüklükleri, lot miktarları ve katılımcı sayılarıyla birlikte tüm halka arzları içermektedir:


1- Şirket: Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Hisse fiyatı: 15 TL

Talep toplama tarihi: 6-7-8 Ocak 2025

Borsa işlem tarihi: 14 Ocak 2025

Lot miktarı: 61.200.000 lot

Halka arz sonuçları: 348.119 katılım (106 lot-1590 TL)

Halka arz büyüklüğü: 918 milyon TL


2- Şirket: Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.

Hisse fiyatı: 125,00 TL

Talep toplama tarihi: 8-9-10 Ocak 2025

Borsa işlem tarihi: 17 Ocak 2025

Lot miktarı: 32,300,000 Lot

Halka arz sonuçları: 595.287 katılım ~ 27 Lot (3375 TL).

Halka arz büyüklüğü: 4,8 Milyar TL.


3- Şirket: Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

Hisse fiyatı: 38,70 TL

Talep toplama tarihi: 15-16-17 Ocak 2025

Borsa işlem tarihi: 23 Ocak 2025

Lot miktarı: 95,487,612 Lot

Halka arz sonuçları: 260.628 katılım ~ 85 Lot (3289 TL)

Halka arz büyüklüğü: 3,7 Milyar TL


4- Şirket: Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Hisse fiyatı: 35,00 TL

Talep toplama tarihi: 21-22-23 Ocak 2025

Borsa işlem tarihi: 29 Ocak 2025

Lot miktarı: 57,330,000 Lot

Halka arz sonuçları: 235.408 katılım ~ 94 Lot (3290 TL).

Halka arz büyüklüğü: 2 Milyar TL


5- Şirket:Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Hisse fiyatı: 12,00 TL

Talep toplama tarihi: 27-28-29 Ocak 2025

Borsa işlem tarihi: 4 Şubat 2025

Lot miktarı: 150,050,000 Lot

Halka arz sonuçları: 153.011 katılım ~ 265 Lot (3180 TL)

Halka arz büyüklüğü: 1,8 Milyar TL


6- Şirket: Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.

Hisse fiyatı: 12,14 TL

Talep toplama tarihi: 28-29-30 Ocak 2025

Borsa işlem tarihi: 5 Şubat 2025

Lot miktarı: 115,500,000 Lot

Halka arz sonuçları: 188.384 katılım ~ 245 Lot (2974 TL)

Halka arz büyüklüğü: 1,4 Milyar TL


7- Şirket: Destek Finans Faktoring A.Ş

Hisse fiyatı: 46,98 TL

Talep toplama tarihi: 29-30-31 Ocak 2025

Borsa işlem tarihi: 6 Şubat 2025

Lot miktarı: 83,333,333 Lot

Halka arz sonuçları: 125.801 katılım ~ 83 Lot (3899 TL)

Halka arz büyüklüğü: 3,9 Milyar TL


8- Şirket: Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Hisse fiyatı: 37,44 TL

Talep toplama tarihi: 3-4-5 Şubat 2025

Borsa işlem tarihi: 11 Şubat 2025

Lot miktarı: 24,000,000 Lot

Halka arz sonuçları: 228.291 katılım ~ 63 Lot (2358 TL)

Halka arz büyüklüğü: 898 Milyon TL


9- Şirket: Enda Enerji Holding A.Ş.

Hisse fiyatı: 17,44 TL

Talep toplama tarihi: 5-6-7 Şubat 2025

Borsa işlem tarihi: 13 Şubat 2025

Lot miktarı: 91,719,684 Lo

Halka arz sonuçları: 286.905 katılım ~ 293 Lot (5109 TL)

Halka arz büyüklüğü: 1,5 Milyar TL


10- Şirket: Kalyon Güneş Teknolojileri ÜretimA.Ş.

Hisse fiyatı: 70,30 TL

Talep toplama tarihi: 5-6-7 Şubat 2025

Borsa işlem tarihi: 13 Şubat 2025

Lot miktarı: 46,334,639 Lo

Halka arz sonuçları: 289.776 katılım ~ 56 Lot (3936 TL)

Halka arz büyüklüğü: 3,2 Milyar TL.


11- Şirket: Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Hisse fiyatı: 17,57 TL

Talep toplama tarihi: 12-13-14 Şubat 2025

Borsa işlem tarihi: 20 Şubat 2025

Lot miktarı: 278,000,000 Lot

Halka arz sonuçları: 200.209 katılım ~ 841 Lot (14776 TL)

Halka arz büyüklüğü: 4,8 Milyar TL


12- Şirket: Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş

Hisse fiyatı: 12,18 TL

Talep toplama tarihi: 14-17 Şubat 2025

Borsa işlem tarihi: 21 Şubat 2025

Lot miktarı: 72,500,000 Lot

Halka arz sonuçları: 171.029 katılım ~ 233 Lot (2837 TL)

Halka arz büyüklüğü: 883 Milyon TL


13- Şirket: Dof Robotik Sanayi A.Ş.

Hisse fiyatı: 45,00 TL

Talep toplama tarihi: 3-4-5 Eylül 2025

Borsa işlem tarihi: 11 Eylül 2025

Lot miktarı: 45,000,000 Lot

Halka arz sonuçları: 340.447 katılım ~ 53 Lot (2385 TL)

Halka arz büyüklüğü: 2 Milyar TL


14- Şirket: Ecogreen Enerji Holding A.Ş.

Hisse fiyatı: 10,40 TL

Talep toplama tarihi: 22-23-24 Ekim 2025

Borsa işlem tarihi: 3 Kasım 2025

Lot miktarı: 110,000,000 Lot

Halka arz sonuçları: 478.705 katılım ~ 92 Lot (956 TL)

Halka arz büyüklüğü: 1.1 Milyar TL


15- Şirket: Vakıf Faktoring A.Ş.

Hisse fiyatı: 14,20 TL

Talep toplama tarihi: 12-13-14 Kasım 2025

Borsa işlem tarihi: Belli değil

Lot miktarı: 225,000,000 Lot

Halka arz sonuçları: 684.223 katılım ~ 198 Lot (2811 TL).

Halka arz büyüklüğü: 3,2 Milyar TL.


16- Şirket: Pasifik Holding A.Ş.

Hisse fiyatı: 1,50 TL

Talep toplama tarihi: 12-13-14 Kasım 2025

Borsa işlem tarihi: Belli değil

Lot miktarı: 4,000,000,000 Lot

Halka arz sonuçları: 649.369 katılım ~ 2464 Lot (3696 TL

Halka arz büyüklüğü: 6 Milyar TL

