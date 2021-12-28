10. Uluslararası Balkan Coğrafyası Çanakkale’de Buluşuyor etkinliği gerçekleştirildi

Etkinlikte, Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku tarafından Mesnevi okuması gerçekleştirildi.

Enstrümantal ney ve ilahi dinletisi ile başlayan etkinlikte, Armin Muzaferija tarafından Türk Boşnak ortak ezgileri seslendirildi.

‘Dünyanın Ortak Dili Hz. Mevlana’ temasıyla gerçekleşen etkinliğe; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Kanten, ÇOMÜ Genel Sekreteri Ayhan Monus, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Kanten, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rifat Feyziç, Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cazim Hadzimejlic, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan ve Romanya’dan çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.

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Etkinliğe Karadağ’dan; Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rifat Feyzić , Adalet Bakan Yrd. (Azınlıklar sorumlusu) Emir Datsić, Uluslararası Zekat Vakfı Karadağ Başkanı Sadmir Haciyić, Karadağ Diyanet Hukuk Danışmanı Av. Muharem Demirović, Enver Dacić ve Sakib Demirović, Bosna Hersek’ten; Prof. Dr. Cazim Hadzimejlić ve Armın Muzaferija, Yunanistan’dan Sabık Rodop Milletvekili Ahmet Hacıosman, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Kozlukebir Belediye Başkanı Ridvan Ahmet, Hafız Mehmet Emin ve Ahmet İbram, Bulgaristan’dan Rusçuk Bölge Müftüsü Yudzhel Hayredin Hyusnyu, Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet ve Sofya Bölge Müftüsü Beyhan H. Mehmet, Kosova’dan; Kosova Diyanet İşleri Başkanı Vedat Sahiti, Kosova Diyanet İşleri Bşk. Yrd. -Fatmir İljazi, Mamusha Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Enis Kervan, Fridon Lala, Bahrim Shabani, Erxhan Galushi, Bekim Arifi katılım gösterdi.

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Etkinlik, Tasavvuf Vakfı ekibinin sema gösterisi ve yapılan dua ile sona erdi.