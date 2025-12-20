Yeni Şafak
"7. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi

17:3220/12/2025, Cumartesi
AA
Festival sona erdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Bingöl Valiliği ve Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "7. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Bingöl Valiliği ve Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "7. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi. Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivale 135 ülkeden 1787 kısa filmle başvuruldu. Program kapsamında "Gezen Sinema Tırı", Adaklı ilçesinde 400 öğrenciyi sinema ile buluşturdu. Sinemanın ilçelere taşınması ve her yaştan seyirciye ulaşması ilgi gördü.

Kazananlar ödüllendirildi

Festivalin kapanış töreni de Adaklı ilçesinde bulunan Adaklı Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Adaklı Belediye Başkanı Erdal Almalı, Adaklı Kaymakamı Abdullah Sarı ve Vali Vekili Uğur Tutkan törene katılım sağladı. Yarışma bölümünde birincilik ödülü "Tümseğin Uğultusu" filmiyle Abdurrahim Karabulut'a verildi. İkincilik ödülü Mehmet Ali Poyraz'ın "Mümeyyiz" filmine, üçüncülük ödülü ise Ömer Faruk Çetin'in "Muzaffer" filmine takdim edildi. Festivaldeki "Bingöl Özel Ödülü"ne Kazım Baynal'ın yönetmenliğini üstlendiği "Serzipon" filmi değer görüldü.





