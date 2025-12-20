Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Bingöl Valiliği ve Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "7. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi. Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivale 135 ülkeden 1787 kısa filmle başvuruldu. Program kapsamında "Gezen Sinema Tırı", Adaklı ilçesinde 400 öğrenciyi sinema ile buluşturdu. Sinemanın ilçelere taşınması ve her yaştan seyirciye ulaşması ilgi gördü.